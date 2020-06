A Caixa Econômica Federal paga, neste sábado (27), a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiados 6,5 milhões de pessoas nascidas entre os meses de janeiro e fevereiro que têm direito ao pagamento, que foi dividido em um calendário até o próximo sábado (04), envolvendo 40 milhões de pessoas.

Segundo a Caixa, será feito o crédito da terceira parcela para os beneficiários do lote 1, que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Já os beneficiários do lote 2, que tiveram o crédito da primeira parcela entre 16 e 29 de maio, receberão a segunda parcela. E os novos beneficiários do lote 4 receberão a primeira parcela. Todas as datas estão descritas no calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial.

Calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial

Mês de nascimento Depósito do benefício Lotes Número de beneficiados janeiro

e fevereiro 27 de junho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões março

e abril 30 de junho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões maio

e junho 1º de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,9 milhões julho

e agosto 2 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões setembro

e outubro 3 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,8 milhões novembro

e dezembro 4 de julho 3ª parcela

↳lote 1



2ª parcela

↳lote 2



1ª parcela

↳lote 4 6,5 milhões

Calendário do saque do auxílio emergencial

Mês de nascimento Dia da liberação do saque janeiro 18 de julho fevereiro 25 de julho março 1º de agosto abril 8 de agosto maio 15 de agosto junho 29 de agosto julho 1º de setembro agosto 8 de setembro setembro 10 de setembro outubro 12 de setembro novembro 15 de setembro dezembro 19 de setembro

Auxílio Emergencial

O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que perderam suas rendas por causa da pandemia de coronavírus. São pagamentos a beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, ou seja, para aqueles que fizeram o cadastro no site ou aplicativo da Caixa ou que já estavam inscrito no Cadastro Único do governo federal.

