Apple anuncia iPhone 17 em versão mais fina; preço chega a R$ 18.499

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Apple apresentou nesta terça-feira (09) em evento na Califórnia o iPhone 17, com destaque para mudanças no design da linha e a chegada de um modelo mais fino.

O iPhone Air, ultrafino com revestimento de titânio, é segundo a Apple o modelo mais resistente até agora. O modelo tem 5,6 milímetros de espessura, 2,2 mm mais fino do que o iPhone 16 e 0,2 mm menos do que o Samsung Galaxy S25 Edge deste ano.

Na linha de iPhones, a versão entra no lugar do Plus, versão maior do iPhone base. Os modelos Pro e Pro Max continuam sendo as versões mais completas.

No Brasil, o iPhone 17 padrão, Air, Pro e Pro Max saem, respectivamente, por R$ 7.999, R$ 10.499, R$ 11.499 e R$ 12.499. O modelo mais caro com 2 TB de armazenamento custa R$ 18.499 na loja oficial. A pré-venda começa na próxima terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.

+ Leia mais Feito em Curitiba, novo app de caronas promete corridas mais baratas

iPhone 17 terá maior duração de bateria

Considerado pelo CEO da empresa, Tim Cook, o maior salto que o iPhone recebeu, o modelo ultrafino promete 30 horas de duração de bateria. No acabamento, recebeu uma protuberância no topo para acomodar a câmera. A tela é de 6,5 polegadas, maior que dos modelos padrões.

O celular vem com o chip A19 Pro, o mais avançado da empresa. A câmera é do tipo Fusion, com as lentes principais de 48 MP também servindo como teleobjetivas de 12 MP. A segunda lente, do tipo ultra-angular de 12 MP, também faz fotos macro, voltadas para objetos próximos. A frontal é de 18 MP.

Para o iPhone 17 padrão, o tamanho saiu de 6,1 polegadas no ano passado para 6,3 polegadas. A tela também recebeu melhoria no brilho máximo e na taxa de atualização, agora de até 120Hz, possibilitando uma exibição mais fluida. O chip A19 promete alta de 20% no desempenho em relação ao celular do ano passado e a bateria deve durar 8 horas a mais.

+ Leia mais Serasa Limpa Nome tem ofertas inacreditáveis pra pagar dívidas

As câmeras do modelo padrão, similares às do iPhone 16, receberam uma melhoria no sensor da lente frontal que melhora a resolução de selfies, segundo a empresa. A lente ultra-angular externa, para ângulo de captura mais amplo, saiu de 12 MP para 48 MP. A câmera externa principal continua com 48 MP.

Os modelos Pro e Pro Max também receberam a protuberância no topo e, como no Air, têm o chip A19 Pro, com performance 40% maior do que a do iPhone 16 Pro. A bateria é capaz de durar 39 horas reproduzindo vídeos, segundo a empresa.

Os novos celulares também vêm com o iOS 26 instalado de fábrica. A nova versão do sistema operacional, anunciada em junho, altera o design para o chamado Liquid Glass, com interface translúcida inspirada em vidro.

iPhone dobrável?

A novidade na linha de smartphones marca a primeira de uma série de novidades que culminarão no possível lançamento de um modelo dobrável no ano que vem e de uma versão especial em 2027, quando o iPhone completa 20 anos, segundo a Bloomberg News.

O modelo mais fino também chega em um momento de maior concorrência com a Samsung e uma série de marcas chinesas. Em maio, a sul-coreana lançou o Galaxy S25 Edge, com 5,8 mm de espessura, 2 mm mais fino do que o iPhone 16. Modelos dobráveis deste ano também apostaram no design ultrafino.

A empresa também anunciou novas versões do AirPods Pro e do Apple Watch.

O AirPods Pro 3, sequência do lançado em 2022, é o principal fone de ouvido in-ear da empresa. Em preço e acabamento, fica atrás apenas dos headphones AirPods Max.

Para esta geração a promete maior qualidade de áudio, bateria maior, o dobro de desempenho no cancelamento de ruído e tradução simultânea usando IA, incluindo do português para o inglês. O modelo atual sai por US$ 249 nos EUA, mesmo preço da geração anterior.

+ Leia mais Operação contra venda ilegal de agrotóxicos cumpre mandados na RMC

Já o Apple Watch Series 11 promete o dobro de resistência em relação à geração anterior, compatibilidade com 5G e mais funções de monitoramento do corpo, como avaliação de hipertensão. Os modelos SE, mais econômico, e Ultra, voltado para atividades intensas, também receberam atualizações -este recebeu a função de contato de emergência via satélite.

Os relógios Apple Watch SE, Series 11 e Ultra 3 saem, respectivamente, por US$ 249, US$ 399 e US$ 799. Estarão disponíveis a partir do dia 19 de setembro.

O ciclo desde o lançamento do iPhone 16 no ano passado foi marcado pelo atraso no lançamento de recursos mais avançados de inteligência artificial e a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No trimestre encerrado em 28 de junho, a Apple divulgou uma receita de US$ 94 bilhões, alta de 10% em relação ao mesmo período no ano anterior. O iPhone sozinho representa cerca de 47% do faturamento da empresa, hoje a terceira maior do mundo -atrás de Microsoft e Nvidia.

A empresa depende principalmente da China e da Índia para a produção dos iPhones, dois países alvo das políticas de Trump. Só no ano fiscal de 2024, o custo de produção de hardware bateu US$ 182,23 bilhões, o que poderia explodir neste ano com sobretaxas de dois dígitos sobre as importações dos países.

Poderia, porque o período também foi marcado por uma reaproximação entre CEOs de grandes empresas de tecnologia e o líder republicano.

Em fevereiro, a empresa anunciou um investimento de US$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos em projetos relacionados a manufatura e data centers; em abril, produtos como computadores, smartphones e chips foram isentos de tarifas; no mês passado, a cifra subiu para US$ 600 bilhões, além de um troféu dado por Tim Cook a Trump.