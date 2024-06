Uma aposta de Curitiba acertou cinco números e por pouco não levou o prêmio milionário da Mega-Sena 2737, sorteada na noite de sábado (15). Sem ganhadores, o prêmio principal acumulou em R$ 53 milhões para o próximo sorteio.

Resultado da Mega-Sena 2737:

16, 20, 30, 34, 37, 45

Em Curitiba, a aposta simples ganhadora com cinco acertos foi feita a Alpha Loterias e rendeu o prêmio de R$ 52.990,78 ao sortudo apostador. Veja detalhamento abaixo.

Como jogar?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Mega-Sena 2737

Aposta de Curitiba ganhadora com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS ALPHA LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$52.990,78

