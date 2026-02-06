Anvisa proíbe gel para mega hair e outros cosméticos irregulares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (06/02), a apreensão de todos os lotes do cosmético Gel Cola Elle e Ella, voltado para fixação de mega hair, de empresa desconhecida.

De acordo com a Anvisa, a empresa fabricava o produto sem registro e não tinha autorização de funcionamento para a fabricação. Com isso, comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso estão proibidos.

Também sofreram ação fiscal de recolhimento os cosméticos Organic System Steel Liss e Extrato de Banana Tratamento Orgânico Steel Liss, da empresa M.A Ecoplus Cosméticos LTDA. Foram suspensos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso. Os produtos não tinham registro junto à Anvisa.

Saneantes são proibidos pela Anvisa

A mesma resolução também prevê que sejam recolhidos a Soda Cáustica em Escamas 99 1 KG da empresa Quimossi Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA, o Álcool 70° Brilhex (L14 e L15) e o Álcool Hidrato 92,8% Brilhex (L08), todos da empresa Ceras Paulísta Indústria e Distribuição LTDA.

Sem registro sanitário, a soda cáustica teve proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e divulgação e devem ser recolhidos, pois não tinha registro de fabricação e venda.

Já os álcoois não tiveram resultados satisfatórios nos ensaios de Pesquisa de Bactérias Gram Positivas (presença de Bacilllus spp) e, além disso, foi constatada a ausência de informações no rótulo, motivos que motivaram a suspensão da venda.