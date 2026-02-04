Anvisa barra lote de leite condensado com bactéria que provoca intoxicação alimentar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote de leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita após resultado insatisfatório em análise microbiológica. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (2/2).

O produto interditado pertence ao lote 183/3 B. A fabricação é atribuída à empresa APTI Alimentos Ltda. A medida teve como base o Laudo de Análise Fiscal Inicial nº 869.1P.0/2025, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

Segundo o laudo, foi identificado resultado insatisfatório no ensaio microbiológico de contagem de estafilococos coagulase positiva. Esse grupo de bactérias é associado a casos de intoxicação alimentar, podendo causar sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais.

A presença desses microrganismos em níveis acima do permitido indica falhas nas condições de higiene durante o processamento ou a manipulação do alimento. Por esse motivo, a interdição cautelar determina a suspensão imediata da comercialização, da distribuição e do uso do lote, até que a empresa comprove a regularização da situação junto às autoridades sanitárias.

No despacho, a Anvisa não informa se outros lotes do produto também estão sob investigação, nem se a empresa fabricante já apresentou manifestação ou recurso administrativo sobre a medida.