Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa acaba de barrar a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips, produto bastante procurado para clareamento dental caseiro. A determinação saiu nesta última terça-feira (27/01) no Diário Oficial da União e não é para brincadeira: a agência mandou apreender todos os lotes dessa fita, sem exceção.

Em nota oficial, a Anvisa esclareceu que o produto simplesmente não está regularizado junto ao órgão. Além disso, a VM Global Trade, empresa responsável pela fita, não possui autorização de funcionamento para trabalhar nesse segmento no Brasil. Ou seja: totalmente irregular.

+ Leia mais Anvisa discute produção de cannabis no Brasil

O mais preocupante é que, mesmo sem nenhuma regularização, a Anvisa identificou que o produto estava sendo importado e comercializado normalmente pelo país. E não é preciso ser especialista para entender o risco: a agência alerta que usar produtos sem registro pode causar sérios danos à saúde.

Melhor deixar o clareamento dental nas mãos dos profissionais, não é mesmo?