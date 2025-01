Agro de Santa Catarina comemora recorde de exportação de carnes

O setor de proteína animal de Santa Catarina alcançou um marco histórico em 2024, com exportações recordes de 1,97 milhão de toneladas de carnes, gerando uma receita de US$ 4,15 bilhões. José Antônio Ribas Júnior, presidente do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no Estado de Santa Catarina (Sindicarne), destaca o papel crucial dos produtores rurais e agroindústrias nesse sucesso.

Após um 2023 abaixo das expectativas, o setor enfrentou desafios no início de 2024, especialmente no segmento suíno. No entanto, instabilidades geopolíticas acabaram beneficiando o Brasil, que ampliou sua participação no mercado internacional.

Ribas Júnior ressalta a resiliência do setor frente a adversidades como eventos climáticos no Rio Grande do Sul e o surto de doença de Newcastle. “Todo este contexto foi pano de fundo para um setor que segue seu compromisso com a qualidade, competitividade, biosseguridade, enfim, com ciência e competência produzindo com sustentabilidade”, afirma.

O sucesso é atribuído à sinergia entre agroindústrias, produtores rurais, governos e entidades setoriais. A agroindústria catarinense se destaca pela coordenação eficiente da cadeia produtiva, desde a base até o produto final, garantindo liderança nas exportações globais.

Olhando para 2025, o cenário é de cautela. A eleição americana, com a vitória de Donald Trump, pode impactar o comércio entre Brasil e China. Internamente, o desafio é a redução das taxas de juros para estimular investimentos.

No setor agrícola, espera-se estabilidade nas cotações de grãos, com uma safra prevista de 322 milhões de toneladas. Já na produção de proteína animal, o momento exige foco em “produtividade, eficiência e qualidade”, segundo Ribas Júnior.

A COP 30 é vista como uma oportunidade para o setor demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade. “Somos aderentes às agendas de sustentabilidade e ESG e demais temas de interesse de todos, sobre a viabilidade do planeta que vivemos”, destaca o presidente do Sindicarne.