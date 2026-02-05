Consulta liberada

Abono salarial PIS/Pasep 2026: quem tem direito e como consultar

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/02/26 14h41
Imagem mostra celular aberto em aplicativo da Carteira de Trabalho Digital
Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Está liberada, a partir desta quinta-feira (05/02), a consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2026. Para saber se tem direito, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br.

O pagamento é referente ao ano-base 2024. Serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada com inscrição no Programa de Integração Social (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal, em um total de R$ 2,29 bilhões. 

Outros 217,2 mil servidores públicos, com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), receberão pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões. 

Como consultar a Carteira de Trabalho Digital? 

  • Baixe o aplicativo no celular; 
  • Verifique se está atualizado; 
  • Faça o login com a senha do Gov.br;
  • No menu, acesse “Benefícios” e “Abono Salarial” .

O Ministério do Trabalho disponibiliza ainda um passo a passo para acessar o serviço, confira aqui

+ Leia mais

Quando o Abono Salarial começa a ser pago?

Nas plataformas, é possível verificar informações como o valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito. No total, os pagamentos somam R$ 32,3 bilhões e são distribuídos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. 

O valor corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Neste ano, o Abono Salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621. 

O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro – no valor de R$ 2,5 bilhões – para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis aos beneficiários até o fim do calendário em 30 de dezembro. 

Quem têm direito de receber? 

Podem receber aqueles que estão:

  • cadastrados no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo; 
  • receberam, de empregadores que contribuem para os programas, até R$ 2.766 de remuneração média mensal no período trabalhado; 
  • exerceram atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base, dias consecutivos ou não; 
  • possuem dados do ano-base informados corretamente pelo empregador no eSocial. 

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, as unidades das superintendências regionais do Trabalho ou a central Alô Trabalho, pelo telefone 158. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google