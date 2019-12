Nenhum homicídio em nove dias de Operação Verão Maior no Litoral do Paraná. Este é o destaque do 1° balanço da operação apresentado pela Polícia Militar neste domingo (29). Do dia 20 de dezembro até às 9h50 deste domingo, nenhuma ocorrência com morte violenta foi registrada.

continua depois da publicidade

“Diminuir homicídio é muito importante, pois para nós uma única vida salva já vale todo investimento e aparato aplicado”, avalia o Subcomandante do 9º Batalhão, major Luciano Romão. “Nossa recepção ao turista na entrada das cidades e principais vias de acesso aos balneários, com viaturas posicionadas, também faz grande diferença, pois as pessoas de bem sentem-se seguras ao encontrar a PM e os mal intencionados já sabem que os policiais vão agir caso eles tentem cometer crimes”, descreveu.

+ Leia mais: Vai pra Guaratuba de ônibus, van ou trailer? Se prepare pra “facada” no seu bolso

De acordo com ele, os números só foram alcançados graças ao trabalho que a PM tem desenvolvido no combate ao tráfico e do uso de drogas. O número de ocorrências em geral também diminuiu. “Com nossas ações e operações, a gente vem buscando reduzir índices criminais e aumentar a sensação de segurança. Para nós estes são dois fatores primordiais para que tenhamos um verão de maior tranquilidade aos veranistas e moradores”, completou.

Os índices de furto, roubo e perturbação de sossego continuam com redução, segundo os dados apresentados. O número de ocorrências gerais, se comparado com o mesmo período do ano anterior, também reduziu em 19%, ou seja, 251 ocorrências a menos.

Nos primeiros sete dias desta temporada, foram registrados 93 furtos, contra 123 no mesmo período da temporada anterior, redução de 24%. Os roubos também apresentaram redução (-50%), caindo de 16 para 8.

++ Leia também: Helicóptero da PM faz 13 resgates em 7 dias nas praias: Ano Novo é período crítico

Mais sossego

Uma das situações que mais incomoda o cidadão nesta época, a perturbação do sossego também registrou queda de 10% no período, caindo de 224 para 202 casos. O aplicativo 190 PR, lançado na véspera do início da temporada tem sido um grande aliado para otimizar as denúncias. “Além de trazer acessibilidade às pessoas, facilita a hora de acionar a PM”, disse.

As abordagens

Presença nas ruas é aposta da PM para coibir ocorrências. Foto: Divulgação / PMPR

Durante a primeira semana de temporada no litoral, a Polícia Militar abordou mais de 5,1 mil pessoas e 2,3 mil veículos. Ao todo, foram apreendidos mais de 23,6 quilos de drogas, três armas de fogo e 42 munições. Foram registrados 144 Termos Circunstanciados no geral. Além disso, 231 pessoas foram presas, 24 adolescentes apreendidos e um veículo recuperado.

Mais de 7,8 mil orientações foram feitas aos veranistas, e entregues aproximadamente 6,9 mil pulseiras de identificação às crianças.