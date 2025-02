Avião bate em caminhonete na pista durante decolagem no Rio de Janeiro

Um acidente surpreendente chamou a atenção no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (11). Durante a decolagem, um avião colidiu com um carro de manutenção que estava no meio da pista. A colisão causou danos significativos na caminhonete que ficou sem o teto e parte da cabine. O avião, que estava no processo de decolagem, teve parte de uma das asas danificada. O piloto conseguiu abortar a decolagem, felizmente.

O acidente ocorreu por volta das 18h30, quando o voo comercial se preparava para decolar. Um veículo de manutenção do aeroporto estava na pista no momento em que a aeronave iniciava sua corrida de decolagem. O impacto foi inevitável, resultando na destruição completa da cabine do carro.

Felizmente a colisão entre o avião e a caminhonete de manutenção não deixou feridos. O motorista do veículo de manutenção conseguiu sair ileso, tendo abandonado o carro momentos antes da colisão. Os passageiros e tripulantes do avião também foram evacuados em segurança.

Acidente será investigado

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) já iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente. As autoridades aeroportuárias suspenderam temporariamente as operações na pista afetada, causando atrasos e cancelamentos em diversos voos.