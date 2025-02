Queda de avião em São Paulo deixa rastro de destruição e duas pessoas mortas

Ao menos duas pessoas morreram carbonizadas na queda de um avião em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (07). A aeronave de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, instantes após decolar. As duas vítimas fatais estavam dentro da aeronave e ainda não foram identificadas.

Segundo informações do local, o avião tinha acabado de decolar do aeroporto Campo de Marte, por volta das 7h18, quando caiu no meio da avenida. Testemunhas contatam que a aeronave estava em baixa altitude e despejando combustível antes do impacto, segundo informações do Bom Dia Brasil, da Globo.

O modelo King Air tem capacidade para 8 pessoas e tinha como destino Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Feridos em solo

A queda de avião em São Paulo, no bairro Barra Funda, deixou ainda um motoqueiro, a motorista do ônibus atingido e uma idosa feridos.

Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já estão no local para investigar as caudas do acidente.

