VWCO se consolida como centro de eletromobilidade

Como parte de seu propósito de desenvolver soluções de transporte sustentável para todos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) consolida no Brasil um verdadeiro centro de inteligência em eletromobilidade, com pioneirismo em diversas soluções tecnológicas. Está localizado em sua fábrica de Resende (RJ), onde também fica o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca.

“Como principais resultados dessa expertise, estão o lançamento do primeiro caminhão elétrico concebido e produzido na América Latina em 2021 e agora a apresentação do e-Volksbus, além de diversas pesquisas e soluções para viabilizar essa mobilidade sustentável, incluindo a mais recente anunciada para desenvolvimento de baterias a base de Nióbio. Todo esse trabalho teve início em 2018, quando foi criado um time de engenharia dedicado a projetos de veículos elétricos”, explica Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da VWCO.

Outro importante resultado dessa iniciativa é a arquitetura modular flexível, uma solução patenteada da VWCO que possibilitou derivar o terceiro produto num curto espaço de tempo: o e-Volksbus, primeiro ônibus 100% elétrico da Volkswagen. A configuração criada pela empresa agiliza a adaptação a diferentes plataformas de caminhões e ônibus, com o desenvolvimento de veículos em prazos recordes e uma alta comunização de componentes. No caso do e-Volksbus, além de ser uma extensão da arquitetura, inaugura o conceito de um chassi plataforma base, validado para aplicações latino-americanas. Dessa forma, tem potencial de permitir um rápido desdobramento em novas variantes.

O desenvolvimento local de software é também uma das grandes viradas que acelerou a eletrificação de novos modelos. Mais de 70% das funções de controle do veículo são feitas internamente pelo próprio time da VWCO, o que possibilita também o contínuo aprimoramento com novas funções que agregam valor ao cliente.

Entre as estratégias da VWCO para se consolidar como referência em elétricos está o fato de que tanto o e-Delivery quanto o e-Volksbus têm grande parte de sua produção compartilhada na mesma linha que os demais veículos diesel. Somente a montagem das baterias foi alocada em uma área especializada e dedicada, o e-Shop. Esse conceito nasceu da grande sinergia entre as áreas de manufatura e engenharia, otimizando investimentos.

Com isso, o chassi recebe toda expertise, eficiência e qualidade compartilhada com os demais veículos na linha de produção. Também conta com um time especializado em montagem que envolva sistemas de alta tensão, operando com 650V, seguindo os mais rigorosos protocolos de segurança. No caso do e-Volksbus, há ainda uma sinergia adicional. As baterias são montadas no teto do veículo na etapa de encarroçamento, que também é acompanhada pela VWCO e um último posto de checagem e liberação é feito para assegurar um produto final de qualidade aos clientes.

Segurança elétrica testada e garantida

Com a criação desse centro de eletromobilidade em Resende, a fábrica também aprofundou seus processos e complementou os testes atuais de validação dos modelos a diesel com novos procedimentos para agregar ainda mais segurança, robustez e confiabilidade ao produto final. Hoje são mais de 50 novos testes específicos para veículos elétricos, que vão desde medição de isolação dos sistemas, testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) até mesmo testes de submersão e passagem em regiões alagadas. Tudo isso seguindo padrões e critérios de segurança internacionais.

Os veículos elétricos passam por essa extensa bateria de testes, em que a regra é garantir a operação do veículo elétrico nas mesmas condições dos movidos a diesel. Com isso, o rigor é aplicado de forma igual a ambos para assegurar que o cliente sempre terá uma opção elétrica confiável e robusta, tal qual os já consagrados veículos a diesel da marca. (Foto: VWCO/Divulgação).