VWCO apresenta linha completa de veículos customizados Euro VI

Em um ano de transições tecnológicas para o setor de transporte de cargas, a Volkswagen Caminhões e Ônibus saiu na frente lançando toda a linha de caminhões vocacionais Euro VI ainda em 2023. Mais de 4.500 veículos foram customizados no ano, mesmo com o lançamento do maior desenvolvimento da marca, com mais de 30 novos modelos.

Os modelos com maiores demandas para modificações em 2023 foram o VW Delivery 4×4, a inclusão de segundo eixo e os Volksbus Caminho da Escola. Estes segmentos se destacaram, refletindo a demanda significativa por soluções customizadas específicas.

“A Volkswagen Caminhões e Ônibus reafirma seu papel de destaque no mercado, oferecendo soluções sob medida e alinhadas com as mais recentes inovações tecnológicas”, afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia e CTO da marca.

Para o mercado internacional, a montadora exportou mais de 1.370 veículos customizados. Além disso, a implementação da tecnologia Euro VI e a introdução de novos modelos resultaram em um aumento do portfólio total de modelos modificados, passando de 30 para 42 em 2023. Essa expansão representa um avanço significativo, oferecendo uma gama ainda mais ampla de opções sob medida aos clientes. (Foto: VWCO/Divulgação).