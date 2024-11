VW Tera será o novo SUVW que chega em 2025

O suspense acabou! Com mistério lançado em setembro no Rock in Rio e depois de mais de 700 milhões de visualizações, o novo SUVW da Volkswagen tem nome revelado: VW Tera. O mais novo ícone pop da marca trará nome inspirado na tecnologia e será um modelo inédito, inaugurando um novo segmento no mercado brasileiro em 2025.

“Foram longas discussões para encontrar o nome do nosso novo SUVW e chegamos num resultado incrível. Tera é um nome forte que tem capacidade para carregar muitas histórias. Ele será um divisor de águas no mercado e um novo ícone pop para o Brasil”, completa Ciro Possobom, CEO & Presidente da Volkswagen do Brasil.

Criado, desenvolvido e produzido no Brasil, o VW Tera segue os passos do seu familiar Nivus e vai inaugurar um segmento inédito para a marca no Brasil e trará design totalmente novo, diretamente das mãos criativas do time de José Carlos Pavone, Head de Design Américas da Volkswagen.

E, retomando às origens da marca alemã, o Tera carrega nome que começa com a letra “T”, tradição histórica da Volkswagen em todo o mundo para nomear seus SUVs.

Produzido na planta de Taubaté (SP), o VW Tera será mais um grande lançamento da ofensiva de 16 novos produtos até 2028, e chegará para reforçar ainda mais a Família SUVW, formada pelo Novo T‑Cross (o utilitário mais vendido do Brasil), Nivus, Taos e Tiguan. Com sua Família SUVW, a Volkswagen é líder de vendas no segmento e tem a linha de SUVs mais completa do Brasil.

Um superstar e uma multidão

O Tera fez sua primeira aparição oficial durante o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em setembro. Por lá, ele foi revelado no estande Mundo VW, em camuflagem especial, e envolvido por uma redoma de LED glass, tecnologia que mesclava transparência e luminosidade com efeitos holográficos. Na ocasião, o público conheceu a assinatura dos faróis, a silhueta e o design das rodas do veículo. Milhares de curiosos espiaram o SUV por trás das placas de LED entre um show e outro do festival, patrocinado pela Volkswagen.

Nas redes sociais, mais de 700 milhões de pessoas acessaram o conteúdo com sugestões de nomes, com até cinco letras, para o Tera Com ajuda de Inteligência Artificial (IA), a Volkswagen transformou alguns nomes sugeridos em animações divertidas.

Com nome selecionado, o Tera está quase pronto para fazer parte da sua garagem. Em breve, mais novidades do novo ícone pop da Volkswagen. (Fotos: VW/Divulgação).