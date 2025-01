VW Polo é o automóvel mais vendido da América do Sul

Paixão que atravessa fronteiras! O Volkswagen Polo fechou o ano de 2024 como o líder absoluto de vendas na América do Sul, considerando todos os segmentos do mercado. No ano, foram 161.503 unidades emplacadas do modelo na região, consolidando seu sucesso como o veículo preferido dos sul-americanos. Uma grande conquista para marcar o início das celebrações de 50 anos de história do modelo no mundo.

O Volkswagen Polo também é o grande sucesso da marca no Brasil e bateu recorde vendas, com 140.184 unidades emplacadas em 2024. No País, o VW Polo segue como o carro de passeio mais vendido pelo 2º ano consecutivo, além de líder entre os hatches. O modelo registrou crescimento de 26% em suas vendas em 2024 no Brasil, comparando com 2023, quando foram emplacadas 111.247 unidades. O Novo Polo é produzido nas unidades paulistas da Volkswagen em Taubaté e Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo.

Mas não é somente no segmento de hatches que a Volkswagen se destaca regionalmente. A marca também foi líder em 2024 no principal segmento do mercado automotivo da América do Sul, o de SUVs, com o Novo T‑Cross. Ao todo foram 98.200 unidades vendidas na região. Produzido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, o veículo também liderou a venda de SUVs no Brasil, com 83.995 unidades emplacadas.

Em 2024, a Volkswagen cresceu o dobro do mercado na América do Sul. As 497 mil unidades emplacadas pela Volkswagen na região em 2024 representam 59 mil veículos a mais do que em 2023 (437 mil unidades vendidas). Enquanto a Volkswagen aumentou em 13,6% suas vendas, comparando com 2023, o mercado total cresceu 6,4% na região.

“A Volkswagen é um grande sucesso na América do Sul e segue com um crescimento expressivo de vendas. É motivo de grande orgulho para todos nós termos o VW Polo como o veículo mais vendido da região, considerando todos os segmentos. Estamos acelerando no caminho certo e os números comprovam: a Volkswagen aumentou suas vendas em 13,6% na América do Sul em 2024, o dobro do mercado (6,4%). Além disso, a VW é líder nos dois principais segmentos: de SUVs, com o Novo T‑Cross, e hatches, com o Novo Polo, na América do Sul, assim como no Brasil. Os resultados comprovam que a Volkswagen é uma paixão que atravessa fronteiras e conquistou os sul-americanos com um portfólio completo e feito sob medida para os clientes da região”, afirma Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen para a Região SAM (América do Sul).

O Brasil é o principal mercado da Volkswagen na América do Sul. No País, as vendas superaram a marca de 400 mil unidades em 2024 (com exatamente 400.428 emplacamentos), sendo o 2º maior volume dos últimos 10 anos. No período, essa marca havia sido superada apenas em 2019, quando a Volkswagen emplacou 411 mil unidades. (Foto: Volkswagen do Brasil/Divulgação).