Volvo mostra força em caminhões vocacionais com FMX 6×6 para 250t

A Volvo está reforçando seu portfólio de modelos vocacionais no Brasil. A fabricante destaca na Fenatran o caminhão FMX 6×6 para 250 toneladas, em composições hexatrem, as maiores em operação no País. O veículo é mais um projeto da engenharia para garantir ainda mais produtividade para aplicações off-road de transporte de madeira reflorestada exclusivamente em estradas fechadas, dentro de fazendas. O estande Volvo exibe também o VMX Max, outro modelo da marca largamente utilizado em operações fora de estrada.

“Nossa família fora de estrada está ainda mais forte e completa, capaz de transportar todos os tipos de materiais e cargas, por qualquer estrada, sempre da forma mais segura”, declara Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões. Em 2024, a Volvo segue como líder em caminhões acima de 16 t no transporte de cana-de-açúcar, florestal e mineração.

FMX Hexatrem

O FMX 6×6 que está no estande da Volvo é o mesmo adquirido recentemente pela Suzano, maior produtor mundial de celulose de eucalipto, que comprou 14 unidades do modelo para seu Hexatrem de 250 toneladas, imensas composições off-road com seis reboques, as maiores em operação no País. Ao todo, a Suzano tem agora 47 unidades do Volvo FMX Hexatrem, distribuídas em operações em diversas localidades.

“O FMX 6×6 mostra o ápice da especificação técnica e oferta de soluções para as operações vocacionais. Sempre teremos a melhor opção de motor, caixa, eixo, chassis e cabine para formar uma configuração ideal. Com o FMX, a Volvo atinge produtividade e eficiência nunca alcançadas nas diversas aplicações fora de estrada”, explica Jeseniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo do Brasil.

O incremento de 25% na capacidade de carga foi possível graças a uma nova configuração, com chassi ainda mais reforçado e novo eixo de tração dianteira. Os aprimoramentos permitem ao conjunto suportar maior carga vertical e maior capacidade de tração, assim como evitar paradas indesejadas por conta de patinação. Outra novidade foi a colocação de um engate na parte frontal da cabine, para eventual auxílio de tração, que pode acontecer em aplicações mais severas, com topografia acidentada e condições exigentes.

VMX Max

Outro destaque da Volvo na Fenatran é o VMX Max, versão específica para aplicações severas, com tração 6×4 e PBT de 34 toneladas. Vem com motor de 360 cv e freio motor VEB de 300 cv. Com chassi duplo reforçado, tem suspensão dianteira parabólica para oito toneladas, sendo a traseira semielíptica de 26 toneladas. O eixo traseiro tem redução nos cubos e é o mesmo do Volvo FMX.

O VMX Max é muito utilizado para transporte de cargas na mineração, construção e terraplenagem, além de serviços de apoio, como guinchos ou guindastes. Além disso, vem sendo aplicado também no agronegócio, com implementos de precisão para aplicação de fertilizantes e calcário.

Extreme Service

No estande Volvo na Fenatran, na área de soluções vocacionais, outra iniciativa apresentada é o Volvo Extreme Service, um reforço à estrutura de serviços para caminhões fora de estrada, especialmente nos segmentos de mineração, construção, canavieiro e florestal. Uma solução personalizada de atendimento in loco, com mecânicos altamente capacitados e peças genuínas Volvo. São mais de 50 pontos ativos no Brasil para esse tipo de atendimento. (Foto: Volvo/Divulgação).