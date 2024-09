Volvo CE inaugura instalações para produção de carregadeiras elétricas

A inauguração simboliza mais uma fase do investimento estratégico global da Volvo CE em soluções sustentáveis, reforçando o compromisso em reduzir as emissões de carbono de seus clientes. Este é mais um marco na jornada de transformação da marca, que possui a meta de se tornar totalmente livre de combustíveis fósseis até 2040, com 35% de vendas de máquinas elétricas já em 2030.

As novas e modernas instalações foram oficialmente inauguradas com a presença ilustre do Príncipe Carl Philip, membro da família real sueca e Duque de Värmland, região onde está localizada a fábrica de Arvika. O prédio, que ocupa cerca de 1.500 m², foi construído em menos de um ano, fruto de um investimento de 65 milhões de coroas suecas (aproximadamente US$ 6,3 milhões). As instalações incluem um centro de testes, produção e finalização das máquinas, com inovação contínua. Visitantes terão a oportunidade de testar os novos modelos recém-saídos da linha de montagem.

Durante a visita, o Príncipe Carl Philip não apenas conheceu as instalações, mas também testou a Volvo L110, um dos modelos produzidos no local. O evento foi organizado pela agência governamental sueca Länsstyrelsen e contou com a participação de todos os funcionários da fábrica.

Melker Jernberg, presidente da Volvo CE, destaca a importância das novas instalações: “essa unidade é uma inspiração para um futuro baseado em soluções sustentáveis. Estamos orgulhosos de estar na vanguarda dessa transformação, investindo não apenas em Arvika, mas numa mudança global rumo à eletrificação. Juntos, estamos avançando para um mundo de máquinas livres de combustíveis fósseis”.

Transformação e Sustentabilidade

A inauguração das instalações representa o primeiro passo na produção de modelos elétricos em Arvika. Mas a unidade já vem implementando diversas iniciativas para reduzir sua pegada de carbono. Nos últimos anos, esses esforços resultaram na redução de 350 toneladas de emissões de CO2. Mikael Liljestrand, gerente geral da fábrica, reforça: “A ação climática não é novidade para nós aqui em Arvika. Mas ver nossa visão se concretizar com essas novas instalações é emocionante. Agora, temos a estrutura necessária para impulsionar a eletrificação e expandir nosso crescente portfólio global de carregadeiras elétricas. Esse impacto será positivo tanto para nossa indústria quanto para a sociedade. E também é uma jornada pessoal para cada um de nós em Arvika, onde todos desempenham um papel importante na construção de um futuro mais sustentável”.

O investimento faz parte de uma estratégia ampla da Volvo CE para promover soluções elétricas em toda a sua presença global, trazendo benefícios diretos para clientes em diversas regiões do mundo. (Fotos: Volvo CE/Divulgação).

