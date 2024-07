Volvo anuncia cobrança na utilização dos eletropostos para o público geral

A Volvo Car Brasil chega a um novo momento da era de eletrificação no país. A empresa foi uma das pioneiras na instalação de carregadores wallbox, em 2017; quatro anos depois, em 2021, já haviam mil pontos de recarga de conveniência em diferentes regiões do território brasileiro. Em 2022, iniciou a jornada de implementação da infraestrutura de recarga rápida e instalou o primeiro eletroposto em rodovias.

Com uma estratégia assertiva, que possibilitou aos clientes de veículos eletrificados fazerem longos deslocamentos, anunciou o investimento de R$ 70 milhões para a implementação de 101 eletropostos rápidos em rodovias. Como próximo passo do plano de eletrificação, a marca anuncia que, a partir do dia 10 de julho, implementará tarifas de cobrança pelas recargas em carregadores conectados.

Ao longo desta jornada eletrificada, a Volvo Car Brasil coleciona números impactantes. Já foram instalados 52 dos 101 eletropostos anunciados, totalizando 19 mil quilômetros de estradas e 37 rotas conectadas. No último ano, 40 mil recargas foram realizadas, número que corresponde a 1 milhão kWh consumidos. Estes dados corroboram a nova decisão.

“Ajudamos a pavimentar a eletrificação no Brasil e é gratificante acompanhar a consolidação crescente desse projeto que vai muito além da nossa marca. Com isso, é esperado que a infraestrutura para atender os veículos elétricos amadureça cada vez mais. Este é um novo passo que se torna necessário para seguirmos evoluindo de forma segura e abrangente, além de aprimorarmos o nosso atendimento, monitoramento e cobertura”, afirma Marcelo Godoy, Presidente da Volvo Car Brasil.

“Também agradecemos a todos os clientes que utilizam nossa rede de eletropostos, inclusive aos consumidores de carros de outras montadoras, que representam 75% das recargas feitas. E, para seguir com o nosso compromisso de oferecer o melhor serviço para os clientes Volvo, agradecemos a eles de forma especial e reforçamos que seguirão tendo acesso ao serviço de recarga de forma gratuita”, complementa Godoy.

“Nosso objetivo é oferecer um futuro melhor para a mobilidade elétrica no Brasil. Com a nossa rede de eletropostos Volvo, já conseguimos conectar trajetos de mais de 2 mil quilômetros, como de Foz do Iguaçu (PR) ao litoral norte do Rio de Janeiro. Além de possibilitar rotas pelo litoral do país, também estamos focados no interior dos estados, como, por exemplo, a rota do agronegócio em Mato Grosso. Paralelo a isso, os emplacamentos de veículos eletrificados no Brasil crescem a cada dia e mostram que o mercado consumidor está acreditando e migrando para esta tecnologia. Ponto positivo não só para os usuários de carros elétricos como para todo o país”, comenta Guilherme Galhardo, Head de Eletrificação e Diretor de Digital da Volvo Car Brasil.

SERVIÇO

● Data: a partir de 10 de julho de 2024;

● Para clientes Volvo: recarga gratuita;

● Para o público geral: R$ 4,00 (valor kWh);

● Taxa de conectividade: R$ 2,50 (cobrança única quando inicia a recarga);

● Taxa de ociosidade: R$ 5,00/minuto (tolerância de 15 minutos e cobrança a partir do 16.º minuto, apenas em carregadores rápidos em rodovias – incluindo clientes Volvo).

(Fotos: Volvo/Divulgação).