Volare exporta micro-ônibus Fly 10 para o Uruguai

A Volare realizou a sua primeira venda para a ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), o órgão que gerencia o sistema de educação pública do Uruguai. São três unidades do Volare Fly 10, por meio da concessionária Marcobus, que serão entregues no mês de maio para utilização no transporte das províncias daquele país.

“Poder contribuir, como já fazemos há anos no Brasil, com o transporte escolar em um país vizinho e parceiro como o Uruguai é muito bom e demonstra a confiança que os veículos Volare têm, no nosso País e no exterior. Essa nossa primeira venda para a ANEP também amplia ainda mais a nossa presença no mercado internacional”, explica José Luiz Moraes Goes, diretor de Operações Internacionais e Comerciais Mercado Externo da Marcopolo.

Os três Volare Fly 10 da ANEP têm 10.145mm de comprimento total e capacidade para 31 passageiros em poltronas semileito com tomadas USB. Os veículos são equipados com sistema de ar-condicionado Spheros CC205t, preparação para instalação de monitor na parede de separação, alto-falantes individuais no porta-pacotes e iluminação em LED no salão, itinerário eletrônico e cortinas nas janelas.

A ANEP Administração Nacional de Educação Pública é o órgão do governo responsável pelo planejamento, gestão e administração do Sistema de Educação Pública nos níveis Inicial, Primário, Secundário, Técnico-Tecnológico (Médio e Superior) e Formação Educacional em todo o território uruguaio. A entidade tem como missão elaborar, implementar e desenvolver políticas educativas; garantir a educação nos diferentes níveis e modalidades educacionais de sua jurisdição a todos os habitantes do país, garantindo o ingresso, a permanência e a graduação; assegurar o cumprimento dos princípios e orientações gerais de educação estabelecidos na Lei nas áreas da sua jurisdição, e promover a participação de toda a sociedade na formulação, implementação e desenvolvimento da educação na sua esfera de competência. (Fotos: Volare/Divulgação).