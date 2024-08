Vendas da Suzuki Haojue crescem mais de 50% em julho

O número de motocicletas Suzuki Haojue emplacadas no mês de julho cresceu 51% em comparação ao mesmo mês de 2023, percentual bem acima do registrado no mercado de motos em geral no mês, que ficou em 27%. É o maior volume mensal de emplacamento registrado pela marca desde seu lançamento no Brasil, em 2017.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, a Suzuki Haojue também registra crescimento expressivo, de 22%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Dos sete modelos comercializados atualmente, o mais emplacado no mês de julho foi a street DK 150, responsável por quase 30% do total. Na sequência vêm as também street DR 160 e DK 160.

“É o sinal de que estamos no caminho certo. A gente vinha crescendo neste patamar até a pandemia da Covid 19, em 2020, quando todos tivemos que aprender a ser resilientes e nos adaptarmos às restrições”, destaca o diretor Comercial, Ricardo Kato, complementando: “No ano passado registramos um crescimento de mais de 90% em relação à 2022 e, se continuarmos nesse ritmo, nossa expectativa é mais que dobrar o número de emplacamentos registrado em 2023”.

A diretora de Marketing, Fernanda Toledo, também destaca a importância dos constantes investimentos na marca e, especialmente, no pós-venda. “Temos o compromisso de oferecer e fornecer os melhores serviços para nossos clientes, além da qualidade e inovação”, afirma. E adianta: “Teremos muitas novidades no ano que vem”.

A marca

Representada no Brasil pela J. Toledo/JTZ Motos, a Suzuki Haojue está completando sete anos de atividade no Brasil e é responsável pelo line up de modelos de baixa cilindrada do grupo, que engloba ainda as marcas Suzuki, Zontes, Kymco e Hisun.

A marca, líder na indústria de motocicletas na China, mantém uma parceria sólida com a Suzuki Motor Corporation desde 1992 e se tornou uma gigante global, com mais de 17 mil lojas e um valor de mercado de mais de R$ 52 bilhões. Por isso, a Haojue é hoje sinônimo de excelência e inovação, além de se destacar por fabricar quase todos os componentes de suas motos, garantindo qualidade superior e reduzindo custos. (Foto: Suzuki/Divulgação).