Venda das associadas cresce 37,7% em março

As dez marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 8.465 unidades, das quais 8.334 importadas e 131 veículos de produção nacional, anotaram em março último aumento em suas vendas de 37,7% ante fevereiro, quando foram comercializadas 6.147 unidades. Comparado a março do ano passado o aumento é de 185,3%: 8.465 unidades contra 2.967 veículos.

Na importação, as 8.334 unidades vendidas significaram aumento de 38,6% ante as 6.012 unidades de fevereiro último e alta de 198% ante março de 2023; enquanto na produção nacional – com 131 unidades – a queda de vendas foi de 3% ante fevereiro último e também retração de 22,9% ante março de 2023.

No acumulado do primeiro trimestre, importados mais as unidades aqui produzidas, a Abeifa soma 20.892 unidades, 205,2% mais em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando foram emplacadas 6.846 unidades.

Destaque especial para os dados de emplacamento de veículos eletrificados em março. Com 13.613 veículos eletrificados licenciados no País, as associadas à Abeifa já responderam por 55,9% (7.606 unidades). No acumulado do trimestre, do total de 20.892 unidades, os veículos eletrificados da entidade significam 89,6%. E respondem por 51,9% do mercado interno total de eletrificados.

“Tratam-se de dados muito relevantes. Nossas associadas respondem por mais da metade dos veículos eletrificados no Brasil, o que mostra a nossa verdadeira vocação, a de trazer tecnologia. Além disso, das dez marcas associadas, nove obtiveram desempenho de vendas positivo em março, mês de muito alento para o setor”, argumenta Marcelo de Godoy, novo presidente da Abeifa, eleito no dia 13 de março último, ao lado de Juliana Lauro (vice-presidente) e Rodrigo Soares (diretor financeiro).

Participações – Em março último, com 8.465 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 4,81% do mercado total de autos e comerciais leves (175.982 unidades). Se consideradas somente as 8.334 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 4,73% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 131 veículos, significaram marketshare de 0,07%. As 20.892 unidades emplacadas no primeiro trimestre representam marketshare de 4,32% do total de 483.313 unidades do mercado interno brasileiro. (Foto: Abeifa/Divulgação).