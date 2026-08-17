V8, tração traseira e manual: McLaren 6GT resgata a verdadeira essência de pilotar

A McLaren vai trazer de volta o câmbio manual. O McL 6GT, revelado na Monterey Car Week de 2026, será o primeiro modelo da marca a oferecer transmissão manual desde o lendário F1 de 1992. O superesportivo conceito antecipa um carro de produção previsto para 2028 e resgata a filosofia de Bruce McLaren dos anos 1960, combinando motor V8, tração traseira, direção hidráulica e acabamento em fibra de carbono. A proposta é privilegiar a sensação física de condução em uma categoria exclusiva fora do portfólio principal da fabricante.

A principal novidade mecânica está na presença de uma transmissão manual autêntica conectada à tração traseira e ao motor a combustão V8. Este é o primeiro carro da fabricante a utilizar câmbio manual desde o McLaren F1, lançado em 1992.

Para privilegiar a sensação física de condução, o projeto adota direção hidráulica, comandos táteis com detalhes em alumínio usinado serrilhado e alavanca de câmbio projetada para precisão de engate, com o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na haste.

A carroceria fluida integra saídas de ar funcionais e traz o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na tampa do bocal de combustível. Foto: McLaren Automotive O visual do McL 6GT traz proporções baixas, carroceria em fibra de carbono e traseira com corte abrupto inspirada no protótipo M6GT de Bruce McLaren. Foto: McLaren Automotive Foto: McLaren Automotive

Como é a construção e o design do superesportivo?

A estrutura do McL 6GT adota monocoque e carroceria inteiramente construídos em fibra de carbono aparente com acabamento brilhante na cabine. Suas proporções são baixas e largas, com dianteira rebaixada — inspirada no modelo de corrida M6A Can-Am —, teto fluido e traseira no estilo Kammback.

Entre os elementos visuais destacados estão o motivo Racing Loop integrado às saídas de ar, a assinatura de Bruce McLaren no compartimento do motor e o logotipo Speedy Kiwi na tampa do bocal de combustível. No interior, o painel de instrumentos digital combina clareza moderna ao acabamento em gomos acolchoados nos bancos.

A cabine exibe fibra de carbono aparente e alavanca de câmbio manual usinada em alumínio com o grafismo do Speedy Kiwi na haste. Foto: McLaren Automotive O interior combina painel digital moderno com bancos de estofamento em gomos acolchoados e comandos táteis em alumínio serrilhado para o motorista. Foto: McLaren Automotive

“O McLaren McL 6GT imagina o que nosso fundador inspirador desejava realizar, mas com seis décadas adicionais de inovação e paixão entrelaçadas em cada elemento, criando um ícone moderno de conexão com o motorista. Ele simboliza o futuro ousado, provocativo e extremamente empolgante que estamos nos preparando para concretizar”, disse Nick Collins, CEO da McLaren Automotive.

Especificações Técnicas (Resumo Rápido)

Categoria Dado do Veículo Status Conceito (produção confirmada para 2028) Motor V8 a combustão Transmissão Manual com tração traseira Construção Monocoque e carroceria em fibra de carbono Preço Não informado Rivais Superesportivos de nicho e edição limitada