V8, tração traseira e manual: McLaren 6GT resgata a verdadeira essência de pilotar

A McLaren vai trazer de volta o câmbio manual. O McL 6GT, revelado na Monterey Car Week de 2026, será o primeiro modelo da marca a oferecer transmissão manual desde o lendário F1 de 1992. O superesportivo conceito antecipa um carro de produção previsto para 2028 e resgata a filosofia de Bruce McLaren dos anos 1960, combinando motor V8, tração traseira, direção hidráulica e acabamento em fibra de carbono. A proposta é privilegiar a sensação física de condução em uma categoria exclusiva fora do portfólio principal da fabricante.
A principal novidade mecânica está na presença de uma transmissão manual autêntica conectada à tração traseira e ao motor a combustão V8. Este é o primeiro carro da fabricante a utilizar câmbio manual desde o McLaren F1, lançado em 1992.
Para privilegiar a sensação física de condução, o projeto adota direção hidráulica, comandos táteis com detalhes em alumínio usinado serrilhado e alavanca de câmbio projetada para precisão de engate, com o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na haste.
Como é a construção e o design do superesportivo?
A estrutura do McL 6GT adota monocoque e carroceria inteiramente construídos em fibra de carbono aparente com acabamento brilhante na cabine. Suas proporções são baixas e largas, com dianteira rebaixada — inspirada no modelo de corrida M6A Can-Am —, teto fluido e traseira no estilo Kammback.
Entre os elementos visuais destacados estão o motivo Racing Loop integrado às saídas de ar, a assinatura de Bruce McLaren no compartimento do motor e o logotipo Speedy Kiwi na tampa do bocal de combustível. No interior, o painel de instrumentos digital combina clareza moderna ao acabamento em gomos acolchoados nos bancos.
“O McLaren McL 6GT imagina o que nosso fundador inspirador desejava realizar, mas com seis décadas adicionais de inovação e paixão entrelaçadas em cada elemento, criando um ícone moderno de conexão com o motorista. Ele simboliza o futuro ousado, provocativo e extremamente empolgante que estamos nos preparando para concretizar”, disse Nick Collins, CEO da McLaren Automotive.
Especificações Técnicas (Resumo Rápido)
|Categoria
|Dado do Veículo
|Status
|Conceito (produção confirmada para 2028)
|Motor
|V8 a combustão
|Transmissão
|Manual com tração traseira
|Construção
|Monocoque e carroceria em fibra de carbono
|Preço
|Não informado
|Rivais
|Superesportivos de nicho e edição limitada