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V8, tração traseira e manual: McLaren 6GT resgata a verdadeira essência de pilotar

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 17/08/26 15h20
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Nova McLaren McL 6GT. No detalhe a frente do superesportivo
A carroceria fluida integra saídas de ar funcionais e traz o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na tampa do bocal de combustível. Foto: McLaren Automotive

A McLaren vai trazer de volta o câmbio manual. O McL 6GT, revelado na Monterey Car Week de 2026, será o primeiro modelo da marca a oferecer transmissão manual desde o lendário F1 de 1992. O superesportivo conceito antecipa um carro de produção previsto para 2028 e resgata a filosofia de Bruce McLaren dos anos 1960, combinando motor V8, tração traseira, direção hidráulica e acabamento em fibra de carbono. A proposta é privilegiar a sensação física de condução em uma categoria exclusiva fora do portfólio principal da fabricante.

A principal novidade mecânica está na presença de uma transmissão manual autêntica conectada à tração traseira e ao motor a combustão V8. Este é o primeiro carro da fabricante a utilizar câmbio manual desde o McLaren F1, lançado em 1992.

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Para privilegiar a sensação física de condução, o projeto adota direção hidráulica, comandos táteis com detalhes em alumínio usinado serrilhado e alavanca de câmbio projetada para precisão de engate, com o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na haste.

Nova McLaren McL 6GT. No detalhe a lateral do superesportivo
A carroceria fluida integra saídas de ar funcionais e traz o símbolo histórico Speedy Kiwi gravado na tampa do bocal de combustível. Foto: McLaren Automotive
Nova McLaren McL 6GT. No detalhe a traseira com linhas ousadas e o nome McL 6GT ao centro
O visual do McL 6GT traz proporções baixas, carroceria em fibra de carbono e traseira com corte abrupto inspirada no protótipo M6GT de Bruce McLaren. Foto: McLaren Automotive
Nova McLaren McL 6GT. No detalhe o teto e a frente do superesportivo
Foto: McLaren Automotive

Como é a construção e o design do superesportivo?

A estrutura do McL 6GT adota monocoque e carroceria inteiramente construídos em fibra de carbono aparente com acabamento brilhante na cabine. Suas proporções são baixas e largas, com dianteira rebaixada — inspirada no modelo de corrida M6A Can-Am —, teto fluido e traseira no estilo Kammback.

Entre os elementos visuais destacados estão o motivo Racing Loop integrado às saídas de ar, a assinatura de Bruce McLaren no compartimento do motor e o logotipo Speedy Kiwi na tampa do bocal de combustível. No interior, o painel de instrumentos digital combina clareza moderna ao acabamento em gomos acolchoados nos bancos.

Nova McLaren McL 6GT. No detalhe a alavanca do câmbio manual do V8
A cabine exibe fibra de carbono aparente e alavanca de câmbio manual usinada em alumínio com o grafismo do Speedy Kiwi na haste. Foto: McLaren Automotive
Nova McLaren McL 6GT. No detalhe o volante do superportivo.
O interior combina painel digital moderno com bancos de estofamento em gomos acolchoados e comandos táteis em alumínio serrilhado para o motorista. Foto: McLaren Automotive

“O McLaren McL 6GT imagina o que nosso fundador inspirador desejava realizar, mas com seis décadas adicionais de inovação e paixão entrelaçadas em cada elemento, criando um ícone moderno de conexão com o motorista. Ele simboliza o futuro ousado, provocativo e extremamente empolgante que estamos nos preparando para concretizar”, disse Nick Collins, CEO da McLaren Automotive.

Especificações Técnicas (Resumo Rápido)

CategoriaDado do Veículo
StatusConceito (produção confirmada para 2028)
MotorV8 a combustão
TransmissãoManual com tração traseira
ConstruçãoMonocoque e carroceria em fibra de carbono
PreçoNão informado
RivaisSuperesportivos de nicho e edição limitada
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