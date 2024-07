Universitários se colocam à prova na competição em Piracicaba (SP)

Nove equipes de universidades brasileiras – três estreantes – estão inscritas na Competição SAE BRASIL & BALLARD Student H2 Challenge 2024 a ser realizada de 31 de julho a 04 de agosto no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), em Piracicaba – SP.

Projetos e veículos – Seis Fórmulas e três Bajas elétricos movidos a hidrogênio (célula a combustível) desenvolvidos e construídos por estudantes de nove universidades brasileiras passarão por avaliações estáticas e dinâmicas na competição, pioneira da modalidade no Brasil e no mundo, que acontece em paralelo à tradicional 20ª Competição Fórmula SAE BRASIL, em pistas separadas do ECPA.

Três das equipes inscritas na competição representam universidades paulistas, duas são de Minas, uma do Rio de Janeiro, uma do Paraná, uma da Bahia e uma do Ceará. São estreantes na competição as equipes Hera E-Racing H2, da Universidade Federal Fluminense (RJ), a UFPR H2 da Universidade Federal do Paraná e a LHMT – Universidade Federal do Ceará (UFC – CE). (Veja abaixo a lista das demais inscritas).

Na competição 2024 as equipes estreantes, da chamada categoria “Junior”, apresentarão apenas os projetos após terem passado por cinco etapas classificatórias até 31 de julho.

As equipes “Sênior”, que competem desde 2020, participam de todas as provas, até o Enduro. Fazem parte dessa categoria a Unicamp Baja SAE – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp-SP), Mauá Racing – Instituto Mauá de Tecnologia (IMT-SP), Cheetah H2 Racing – Universidade Federal de Itajubá (Unifei-MG), Hybrid Formula-E– Universidade Federal de Lavras (UFLA-MG), Tec H2 Racing – Senai CIMATEC (BA) e UFABC Challenger Racing Team – Universidade Federal do ABC (UFABC-SP).

Objetivo – A Competição SAE BRASIL & Ballard Student H2 Challenge foi lançada em 2020 em plena pandemia do Covid-19 com o objetivo de transferir conhecimento às universidades brasileiras e oportunidade aos estudantes de trabalharem com tecnologia de ponta ao lado de engenheiros experientes da indústria nacional e internacional.

Preparação – As novas equipes recebem a cada ano a atualização dos cursos preparatórios online gratuitos disponibilizados às primeiras equipes inscritas no desafio. Ministrados pela SAE BRASIL com o apoio de professores e executivos da indústria, os cursos levam aos estudantes o conhecimento indispensável da tecnologia em temas relacionados ao hidrogênio e célula a combustível e já treinaram mais de 250 estudantes.

Paralelamente, o apoio de empresas como a canadense Ballard Power Systems doadora de dez sistemas de célula a combustível em 2020 e mais 12 em 2024, e de outras empresas que desde então contribuem coma doação de componentes como cilindros de H2 (Air Products), nova geração de motores elétricos (SEG Automotive), inversores (WEG), licenças de software de simulação (Siemens Automotive), fan de refrigeração (Valeo) e válvulas e conexões (Swagelok Tecflux), incentivam o desafio das equipes de projetar e construir os carros.

Programação 2024:

Dia 31.07–Quarta-feira:

Das 13 às 17 horas – Chegada das equipes– Inscrições.

Dia 01.08 –Quinta-feira:

Das 08 às 12 horas – Instalação dos boxes;

Das 13 às 17 horas – A presentação dos projetos dos veículos das equipes UNICAMP Baja e MAUÁ Racing para os avaliadores.

Dia 02.08 – Sexta-feira:

Das 08 às 12 horas – Apresentação dos projetos dos veículos das equipesTEC H2-Racing e Team – UFABC;

Das 13 às17 horas – Apresentação dos projetos dos veículos das equipes Cheetah E-Racing e Team UFLA.

Dia 03.08 – Sábado:

Das 08 às 17 horas – Apresentação dos projetos das equipes LHMT UFC, Team UFF e Team UFPR e Avaliação de segurança e testes de funcionamento dos veículos das equipes UNICAMP, MAUÁ, UFABC e UFLA.

Dia 04.08– Domingo:

Às 15 horas – Entrega dos prêmios;

E às 17 horas – Encerramento.

(Foto: SAE BRASIL/Divulgação).