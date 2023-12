Tudo pronto para os Prêmios Top Car, Top Truck e Top Moto 2023

Bom, agora chegou o momento tão esperado pelo mercado automobilístico nacional. Na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, será a festa do Prêmio Top Car TV 2023, a mais importante premiação da televisão e das mídias eletrônicas dedicadas ao setor automotivo no Brasil.

O local escolhido para o evento foi a Centro Brasileiro Britânico – Associação Cultural Inglesa, localizada na rua Ferreira de Araújo, nº 741, no bairro de Pinheiros, em São Paulo capital.

Neste dia serão escolhidos os vencedores do 22º Prêmio Top Car TV 2023, do 8º Prêmio Top Truck TV 2023 e do 6º Prêmio Top Moto TV 2023.

Este ano temos a novidade da parceria com a Unicepta, responsável pelo monitoramento de mídia e de resultados de visibilidade dos veículos e das marcas que estão participando do evento.

Júri e Audiência

Este ano votarão 50 profissionais, dos 3 júris, que representam 14 programas de televisão, 43 sites, 39 canais no YouTube, 36 páginas no Facebook, 45 contas no Instagram, 13 programas de rádio/podcasts e 13 cadernos, jornais e revistas impressos.

Ao todo, 16 Estados da federação estarão nesta importante festa.

Em números mais fáceis de entender e para se ter uma noção da importância e relevância do Prêmio Top Car TV 2023, os programas de televisão têm uma audiência média anual de 250 milhões de pessoas.

São quase 3 horas diárias de comunicação com o público aficionado pelo mundo a motor.

Outros números interessantes dessa esfera: por ano, são 56.160 minutos de transmissão; equivalente a 936 horas de programação e 2 horas e 56 minutos diários; atingindo 19 milhões e 550 mil telespectadores/mês ou 250 milhões e 600 mil telespectadores/ano – isso só na TV.

Nenhuma outra mídia consegue números tão fantásticos como esses.

Programação

Veja como será a programação detalhada do evento no dia 11/12:

Às 18:00 será realizado um coquetel de boas-vindas para os convidados dos Prêmios Top Moto, Top Truck e Top Car TV 2023.

Às 20:00 terá início a programação, com a entrega dos prêmios.

Às 20:15 será feita a entrega do Prêmio Homenageado do Ano, ao representante da Volkswagen, marca que, em 2023, completa 70 anos no Brasil.

Das 20:20 às 20:39 será feita a premiação das duas categorias que compõem o prêmio Top Moto TV 2023.

A apresentação e divulgação dos vencedores será feita pelos jurados que compõem este prêmio.

Das 20:40 às 20:59 será feita a apresentação e a divulgação dos vencedores das 5 categorias que compõem o prêmio Top Truck TV 2023, pelos 13 jurados que compõem este prêmio.

Das 21:00 às 22:00 será realizada a entrega do Prêmio Top Car TV 2023, quando os 38 jurados apresentarão e divulgarão os vencedores das 13 categorias concorrentes.

Temos plena consciência de que somos hoje, com esta premiação do Top Car TV, um dos 3 maiores influenciadores digitais ou, como queiram, formadores de opinião dos meios automobilísticos do Brasil.

Comitê gestor do Top Car TV 2023

Presidente: Paulo Brandão

Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos, Antônio Fraga, Célia Murgel, Eduardo Godinho, Paulo Cruz, Tarcísio Dias e Victor Pinto.

Apoio

O Prêmio Top Car TV 2023 conta com o apoio de Unicepta, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Peugeot, Ram e Renault.

Ainda na cota de apoio: Célia Murgel Produções, Godinho Produções, Grupo Printer Press.