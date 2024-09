Três tecnologias legais e exclusivas do Ford Mustang GT Performance

A sétima geração do Mustang trouxe o som borbulhante do motor V8 e outros atributos tradicionais que os fãs de performance aprenderam a admirar no ícone ao longo dos seus 60 anos de história. Mas o “muscle car” incorpora também recursos tecnológicos capazes de encantar até os nerds mais ligados em internet de alta velocidade do que em cavalaria bruta. Veja aqui três recursos legais que fazem parte da vanguarda tecnológica do Mustang GT Performance.

Detecção Automática de Buracos

A maioria dos carros de performance foi feita para rodar no asfalto liso e um buraco pode estragar o passeio. O sistema de detecção automática de buracos do Mustang GT Performance monitora uma série de parâmetros dos sistemas de suspensão, direção e freios para identificar se o carro está prestes a cair em um desnível. Veja o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=QSIbomEcpQA. Seus sensores realizam 1.000 leituras por segundo para detectar a presença de um buraco na pista e enviam um sinal aos amortecedores adaptativos MagneRide para adotar a configuração mais rígida. Isso reduz a queda dentro do buraco e faz com que o impacto seja menos severo, poupando as rodas e os pneus e aumentando o conforto da rodagem.

Freio de drift eletrônico

O freio de estacionamento eletrônico Drift Brake, que permite fazer manobras de derrapagem controlada das rodas traseiras, é outro recurso pioneiro do Mustang. A alavanca do freio de mão tem uma aparência comum. Mas, em vez de possuir uma conexão direta, ela é ligada a sensores que retransmitem as informações para módulos eletrônicos nos freios traseiros. Esses módulos então ajustam a força do freio nas rodas traseiras para induzir a um escorregamento. Para refinar essa tecnologia, a Ford contou com a parceria do piloto Vaughn Gittin Jr., lenda do drift.

Remote Rev

A função do Remote Rev é muito simples: ele permite que você acelere o Mustang GT Performance de fora do carro, por meio de um comando na chave. Pode parecer algo supérfluo, mas para quem curte o ronco poderoso do motor V8 isso significa pura diversão e acaba sendo um dos recursos mais usados dessa lista. Mais legal ainda é saber que ele foi desenvolvido pelo time de engenharia da Ford no Brasil, no seu Centro de Desenvolvimento e Tecnologia na Bahia, exportando nosso talento para o mundo. (Fotos: Ford/Divulgação).