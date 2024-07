Três novas marcas vão estrear no Brasil no Festival Interlagos 2024

Os organizadores do Festival Interlagos 2024, maior evento de experiência motor do mundo, anunciam que outras duas montadoras confirmaram participação no evento, que acontece entre 8 e 11 de agosto, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo: Jaecoo e Omoda. O evento já tem a confirmação de 19 marcas: Chevrolet, Renault, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus, Volvo, RAM, Jeep, Ford, BYD, GWM, Abarth, Honda, Fiat, Land Rover e Neta, além das que acabam de assinar os contratos.

Concebido para ser uma experiência única para apaixonados pelo mundo do automóvel, o evento está atraindo novas marcas que irão aproveitar sua participação praticamente para se “apresentarem” ao público. Como é o caso da chinesa Neta, que confirmou presença e assinou contrato algumas semanas atrás.

“Não foi por acaso que escolhemos o Festival Interlagos para fazer o maior evento da Neta Auto no ano. É uma ótima oportunidade de reunir os principais parceiros de negócio da marca, como concessionários, fornecedores, jornalistas, influenciadores digitais e, claro, clientes. Justamente por isso vamos realizar três lançamentos durante o festival. Será a primeira exposição ao público dos modelos da marca. Além disso, os visitantes poderão dirigir carros que não estão nas ruas. Temos certeza de que as pessoas irão se surpreender com as novidades da Neta”, explicou Henrique Sampaio, diretor de Marketing e Produto da marca.

Com público estimado em 150 mil visitantes, o Festival Interlagos 2024 continua negociando com outras montadoras. No caso de e Omoda e Jaecoo que acabaram de assinar contrato para estarem presentes no evento, a expectativa é grande. “A única forma de materializar o DNA de soluções tecnológicas inovadoras e design futuristas dessas novas marcas é por meio de demonstrações, experiências e apresentações que conectam o público ao nosso universo. O Festival será um palco para introduzir o conceito da experiência da nossa marca, que supera o convencional. Um aquecimento para o que virá em breve, a partir deste semestre”, declara Felipe Amaral, head de Vendas e Desenvolvimento de Rede da Omoda e Jaecoo no Brasil.

Ingressos já à venda

Os ingressos para o Festival Interlagos começam com o Street Pass (R$ 98), que garante acesso a todas as atrações do Festival, incluindo o show do Filipe Ret na sexta-feira (10). Em seguida, outras opções – o grande diferencial do evento – permitem vivenciar a experiência de pilotar na icônica pista de Interlagos. O Drive Pass (R$ 495) possibilita que o visitante escolha três carros diferentes para acelerar. O Show Pass (R$ 250), por sua vez, é válido somente no sábado e dá acesso ao Churrasco On Fire, com show da dupla Fernando & Sorocaba e open food por 5 horas. Já o Range Rover Pass dará aos participantes a oportunidade de experimentar três carros exclusivos da marca na pista de Interlagos, ao preço de R$ 1.295. O Sport Vip Pass complementa as opções, ao custo de R$ 2.960. Serão duas voltas de pura adrenalina em um dos modelos selecionados. (Fotos: Festival de Interlagos/Divulgação).