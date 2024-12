Tracbel, melhor fornecedor de serviços automotivos da Tereos

A Tracbel Agro recebeu o prêmio de melhor fornecedor brasileiro de serviços automotivos da Tereos, grupo industrial internacional francês que atua no País nos setores sucroalcooleiro e de matérias primas agrícolas. A premiação é o reconhecimento da alta qualidade do atendimento no campo e na rede de lojas Tracbel para as máquinas e equipamentos agrícolas John Deere. O grande destaque na gestão ocorre já no primeiro ano de operação da Tracbel Agro no Norte e Noroeste de São Paulo. A John Deere também conquistou um prêmio, o de Fornecedor Destaque na área em que opera.

“É uma honra receber esta importante certificação por parte da Tereos, um dos maiores players do agronegócio mundial. O prêmio é a prova de nosso comprometimento com os altos padrões estabelecidos para o apoio à frota da John Deere e às demandas de performance das máquinas”, declara Victor Franco, CEO da Tracbel Agro. A empresa fornece serviços e diversos produtos para a Tereos, principalmente tratores, colhedoras de cana e pulverizadores, dentre outros.

A Tereos é um dos maiores clientes da Tracbel Agro. Com operações em 15 países e 41 fábricas, inclusive no Brasil, a corporação faz anualmente a escolha de seus melhores fornecedores. É uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos. Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, tem forte compromisso com a sociedade e com o meio ambiente. O Grupo cooperativo Tereos reúne milhares de agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana- de-açúcar, cereais e batata.

Polo do Agro

A Tracbel Agro é a mais nova unidade de negócios do Grupo Tracbel, voltada exclusivamente para soluções, máquinas e implementos agrícolas. Desde que assumiu a concessão de duas áreas no interior de São Paulo, a empresa passou a ter 16 lojas agrícolas da John Deere, com uma abrangência em mais de 200 municípios, numa área consagrada como um dos mais relevantes polos do agronegócio nacional.

“Nós reforçamos nossa participação no agronegócio brasileiro e unificamos recursos, pessoal e estratégia para o setor agrícola”, explica Franco. “Queremos oferecer o que há de mais avançado em tecnologia e contribuir com o aumento da produtividade no campo e com a rentabilidade do produtor rural”, diz. A empresa é reconhecida por sua excelência na área de pós-venda, com uma atuação marcada por intenso foco no cliente e na utilização de ações inovadoras e tecnologias avançadas.

John Deere

A John Deere é líder mundial na produção de máquinas agrícolas. Colhedoras de cana, colhedeiras de grãos e tratores são alguns dos principais produtos comercializados no Norte e Noroeste de São Paulo, além de implementos e avançadas soluções tecnológicas e de conectividade da marca. (Fotos: Tracbel Agro/Divulgação).

Tracbel e o melhor fornecedor da Tereos no Brasil. A Tracbel Agro atua no Norte e Noroeste de São Paulo.