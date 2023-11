Toyota Tundra pode vir para peitar F-150, Ram 1500 e Silverado

Com as vendas de picapes cada vez maiores no Brasil, a Toyota estuda a possível importação da Tundra pela primeira vez ao País, algo discutido há algum tempo. Uma das provas dessa intenção foi o registro do desenho industrial do modelo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Com produção na fábrica de Princeton, em Indiana, nos Estados Unidos, a Tundra é opção para disputar com as rivais F-150, Silverado e 1500 Rebel.

– VW TERÁ PICAPE E SUV INÉDITOS. A Volkswagen ainda não fala no assunto, mas os sindicatos dos metalúrgicos têm vazado importantes informações sobre o futuro da marca no Brasil. De acordo com assembleias realizadas em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP) e no Paraná, a VW já tem novos modelos na manga. Assim como a fabricação dos novos motores e conjunto híbrido. A marca alemã prepara um SUV compacto e uma picape inéditos com produção nacional. A picape será feita em São José dos Pinhais (PR) sobre a base do SUV T-Cross, tal como o conceito Tarok, que foi mostrado em 2018. Além disso, vai produzir dois modelos híbridos a partir de 2027.

– SÓ QUATRO CARROS ABAIXO DE R$ 80 MIL. Apenas quatro modelos custam abaixo disso hoje no Brasil. São eles: Fiat Mobi, Renault Kwid, Peugeot 208 e Citroën C3, que acaba de ganhar desconto e parte de R$ 67.990. O Mobi trava uma eterna batalha contra o Renault Kwid pelo posto de carro mais barato do País. Com desconto da Black Friday, baixou de R$ 69.990 para R$ 63.990. O Renault tem tabela de R$ 71.190. Já o Peugeot 208 parte de R$ 75.990 na versão de entrada Like. Os preços são todos promocionais.

– TOYOTA LANÇA HILUX HÍBRIDA. A Toyota lançou na Europa a versão híbrida leve da picape média Hilux, chamada MHEV. O modelo chega ao velho continente importado da Tailândia, e em breve também terá produção na América do Sul, especificamente na Argentina. A Hilux MHEV usa o motor 2.8 turbodiesel de 204 cv, com o auxílio de uma bateria de 48V.

– TIGGO 5X TEM 50 MIL UNIDADES. O grupo Caoa comemora a fabricação da unidade de número 50.000 do SUV Tiggo 5X, maior sucesso da marca no País. O modelo começou a ser feito em Anápolis (GO) em 2019, e atualmente divide o espaço com outros dois SUVs, os Tiggo 7 e 8. O modelo disputa espaço no mercado com rivais como Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, VW T-Cross, Jeep Renegade e Honda HR-V. O marco chega ao mesmo tempo que o Tiggo 5X registra seu recorde mensal de vendas, com 2.483 unidades em outubro. Disponível em três versões, o SUV começa em R$ 119.990 na Sport e alcança R$ 154.990 na opção híbrida Pro Hybrid Max Drive.