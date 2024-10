Telêmaco Borba realizou boas provas no Paranaense de Terra

A Velocidade na Terra do Paraná teve mais uma etapa com provas empolgantes. Telêmaco Borba sediou no último sábado e domingo (28 e 29/09), a 4ª etapa do Campeonato Paranaense e a 5ª etapa do Kartcross. A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Com as constantes melhorias, a pista do Autódromo Municipal recebeu elogios dos pilotos. Depois de duas baterias em cada categoria, os vencedores foram André Artemluz na categoria Turismo Tração Traseira; Luciano Pinguim, na Turismo Tração Dianteira; Jean Gans, na Marcas; Sandro Stenzowski, na Turismo Carburado; Edu César, na Turismo Injetado; Julinho Bueno, na Old Fusca Velocidade Injetado; Paulo Schtmann, na Old Fusca Velocidade Carburado; Douglas Rodrigues, na Kartcross Original CBA; Rodrigo Meirelles, na Kartcross Fora Livre; e Vitor Wilms na categoria Autocross.

A próxima etapa da Velocidade na Terra do Paraná, a penúltima da temporada, está marcada para os dias 9 e 10 de novembro, em Ponta Grossa.

Resultado da Velocidade na Terra em Telêmaco Borba:

Categoria Turismo 1.600 Tração Traseira:

1º) André Artemluz, com 41 pontos;;2º) Julinho Bueno, 23; 3º) Júlio Cezar, 20; 4º) Luizinho, 16; 5º) Rafael Bertasso, 16; 6º) Marlon Holetz, 14; 7º) Ailson Petenteado Júnior, 12; 8º) Amauri de Jesus Soares, 3; 9º) Anderson Valério, 2; 10º) Ricardo Rotili, 1; 11º) Délcio Bertasso, Marcos Garcia, Rudimar Mahle, Vitor Wilms e Daniel Rubik, com 0 pontos.

Categoria 1.600 Tração Dianteira:

1º) Luciano Pinguim, com 42 pontos; 2º) Ronaldo Gomes, 30; 3º) Márcio Machado, 18; 4º) Matheus Machado, 12; 5º) Danilo Bojanowski, 12; 6º) Jonathan Sauner, 10; 7º) Aramis Júnior, 6; 8º) Marciano de Paula, 1; 9º) Josinei Pereira e Fabrício Matsen, com 0 pontos.

Categoria Marcas:

1º) Jean Gans, com 43 pontos; e 2º) Wilson Kavilnuka, com 30 pontos.

Categoria Turismo Carburado:

1º) Sandro Stenzowski, com 43 pontos; 2º) Fabrício Matsen, 24; 3º) Thiago Santhiago, 21; 4º) Aramis Júnior, 16; 5º) Ariomar Marques Júnior, 15; 6º) Márcio Machado, 14; 7º) Jonathan Sauner, com 10 pontos.

Categoria Turismo Injetado:

1º) Edu César, com 41 pontos; 2º) Luciano Pinquim, 27; 3º) Matheus Machado, 20; 4º) Ronaldo Gomes, 20; 5º) Danilo Bojanowski, 15; 6º) Sílvio Rodrigues, 8; 7º) Josinei Pereira, 8; e 8º) Marciano de Paula, com 0 pontos.

Categoria Old Fusca Velocidade Injetado:

1º) Julinho Bueno, com 35 pontos; 2º) Emerson Vilas Boas, 35; e 3º) Anderson Valério, com 15 pontos.

Categoria Old Fusca Velocidade Carburado:

1º) Paulo Schtmann, com 35 pontos; 2º) Matheus Ruthes, 27; 3º) Marcos Garcia, 22; 4º) Rudmar Mahle, 22; 5º) Daniel Rubik, 16; 6º) Marlon Holetz, 14; 7º) Emanuel Puzer, 13; e 8º) Ailson Penteado Júnior, com 0 pontos.

Kartcross Original CBA:

1º) Douglas Rodrigues, com 33 pontos; 2º) Carlos Henrique, 32; 3º) Luiz Henrique, 22; 4º) Leonardo Kowalski, 22; 5º) Marcel Moreira, 22; 6º) Maiko Gregório, 18; 7º) Kleiton Bertasso, 18; 8º) Marcello Mello, 16; 9º) Pedrinho Moraes, 11; 10º) Silvio Gregório, 11; 11º) Kelyn Kauan, 10; 12º) Stive Tokarski/Y. Tokarski, 2; 13º) Nicolas Bertasso e Felipe Anunciação, com 0 pontos.

Categoria Kartcross Força Livre:

1º) Rodrigo Meirelles, com 36 pontos; 2º) Leonardo Maia, 29; e 3º) Iwan Mykylczuk Júnior, com 0 pontos.

Categoria Autocross:

1º) Vitor Wilms, com 32 pontos; 2º) Ricardo Rotili, 21; 3º) André Artemiuz, 21; 4º) Rafael Bertasso, 21; 5º) Jéfferson Patrick, 20; 6º) Délcio Bertasso e Luiz Camargo, com 0 pontos.

(Fotos: Victor Lara/Divulgação).

Edu César conquistou a vitória na categoria Turismo Injetado. Paulo Schtmann conquistou primeira vitória na Old Fusca Velocidade Carburado. Vitor Wilms é o ganhador da categoria Autocross em Telêmaco Borba.