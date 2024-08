Tecnologias da Mobilidade Verde marcam o C-MOVE Minas

Pela primeira vez em Minas Gerais, o C-MOVE Minas – Congresso da Mobilidade Verde & Veículos Elétricos vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. Durante o evento, especialistas e representantes das principais entidades, marcas e órgãos públicos do setor vão discutir o cenário e as principais tendências e soluções em mobilidade sustentável para o Estado.

A expectativa é que além da sensibilização da causa, o evento traga oportunidades para atração de investimentos para o estado no Estado de Minas Gerais, que contribuirá para a geração de emprego e renda, bem como os benefícios para o meio ambiente.

O evento tem o patrocínio da Stellantis, KeySight, Raízen Power, Livoltek e SENAI, além do apoio da ABLA, LEMOB, EMBRAPII, Mining Hub, IBMS e do Governo do Estado de Minas Gerais, SERVAS – Serviço Social Autônomo do Governo de Minas Gerais. E também tem a parceria institucional da ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico. A organização é da MES Eventos.

A Stellantis apresentará as suas novas plataformas de propulsão eletrificadas bio-hybrid que combinam propulsão elétrica com o motor flex à combustão, e devem equipar modelos das marcas da empresa até o final deste ano. Além disso, quem estiver presente poderá realizar um test-drive com alguns dos modelos mais recentes das marcas Jeep, Fiat, Ram, Citroën e Peugeot.

A Keysight Technologies é uma empresa líder em teste e medição em eletrônica e oferece soluções avançadas de design, emulação e teste para os mercados de energia, comunicação wireless, veículos elétricos e autônomos. No C-Move Minas estará presente com suas soluções de E-mobilidade: desenvolvimento de baterias, tecnologia de carregamento de veículos Elétricos e conversão de energia.

A Raízen Power, marca dedicada às soluções de energia elétrica renovável da Raízen, participará do Congresso C-Move Minas, destacando sua atuação como uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil. A empresa oferece um amplo portfólio de soluções integradas e customizadas, que incluem geração de energia a partir de fontes renováveis como solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e biogás, além de serviços de recarga para veículos elétricos através do programa Shell Recharge. Com mais de 280 pontos de carregamento em âmbito nacional, a Raízen Power assegura que toda a energia utilizada é certificada pelo I-REC Standard, garantindo origem limpa e renovável.

A Livoltek, empresa do Grupo Hexing, com mais de 30 anos de atuação no setor de energia global e 14 anos no Brasil, apresentará no Congresso C-Move Minas suas avançadas tecnologias de carregamento de veículos elétricos, com potências variando de 3,6 kW a 400 kW. A empresa também destacará suas soluções de armazenamento de energia (BESS) e geração fotovoltaica, integradas por um Sistema de Gestão de Energia (EMS), que garantem segurança e confiabilidade superiores. Com investimentos significativos na transição energética e duas fábricas no Brasil, a Livoltek reforça seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no mercado nacional de mobilidade verde.

Os Temas do Congresso

O C-MOVE Minas conta com a mentoria de conteúdo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME) e apresentará uma programação abrangente e essencial para todos os interessados em mobilidade sustentável. O evento abordará temas fundamentais como eletromobilidade, gás natural veicular (GNV) e biometano, etanol e biocombustíveis, políticas públicas, tecnologia e inovação, transporte público e cidades inteligentes.

As discussões sobre eletromobilidade englobarão veículos elétricos e suas infraestruturas de recarga, abordando os avanços tecnológicos e os desafios para a implementação em larga escala. Já as sessões sobre GNV e biometano explorarão soluções energéticas alternativas, destacando seus benefícios para a redução de emissões e suas aplicações no transporte.

Com foco em combustíveis renováveis, os debates sobre etanol e biocombustíveis abordarão o uso desses combustíveis, suas vantagens ambientais e econômicas, e como podem ser integrados ao sistema de transporte atual. Políticas públicas também terão destaque, discutindo estratégias governamentais para promover o uso de tecnologias limpas e incentivar a adoção de práticas sustentáveis.

No campo da tecnologia e inovação, serão apresentados avanços que estão moldando o futuro dos transportes, com ênfase em inovações disruptivas que podem transformar o setor de mobilidade. Além disso, a eficiência e sustentabilidade no transporte urbano serão abordadas, mostrando como soluções elétricas podem beneficiar as cidades, melhorar a qualidade de vida e promover a sustentabilidade.

O C-MOVE Minas, organizado pela MES Eventos, contará ainda com discussões sobre a descarbonização de Minas Gerais, exploração de minerais estratégicos e produção de baterias. A infraestrutura de recarga elétrica no Brasil e a neoin­dustrialização serão temas cruciais, destacando os desafios e avanços necessários para suportar a expansão dos veículos elétricos e liderar a transformação industrial.

Ricardo Guggisberg, presidente do Instituto Brasileiro da Mobilidade Sustentável – IBMS e da MES Eventos, reforça: “O C-MOVE Minas é uma plataforma essencial para quem deseja estar na vanguarda da mobilidade sustentável, oferecendo uma experiência rica em conhecimento e oportunidades de networking com os principais atores do setor”.

O evento conta com o apoio do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a mentoria do Congresso é da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME).

As inscrições para o C-MOVE Minas estão abertas e podem ser realizadas através do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/c-move-minas-gerais/2486504. O evento terá um formato de inscrição social, onde os participantes devem adquirir um mínimo de R$ 150 em roupas de cama e banho, que serão doadas à Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul, promovida pelo Servas em parceria com a Defesa Civil de Minas Gerais. (Fotos: Stellantis/Divulgação).