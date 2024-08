SVD trabalha muito para tornar as exportações de caminhões eficientes

A SVD Transportes é uma das empresas de transporte que mais cresce no Brasil. Especializada no transporte de caminhões zero quilômetro, a SVD atua na logística de veículos desde os pátios das montadoras até concessionárias em todo o País, bem como para os portos de exportação, como Guarujá e Santos, em SP, e Paranaguá, PR. A empresa também oferece transporte terrestre para os principais mercados de exportação de caminhões fabricados no Brasil, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Cerca de 1,5 mil caminhões produzidos no Brasil são exportados todos os meses. Grande parte desse volume é transportado rodando ou sobre pranchas para os mercados argentino, chileno e peruano. A SVD é responsável por mais de 25% desse total. Com serviços especializados, motoristas treinados e agentes fixos nos mercados de exportação, a empresa garante um processo logístico de exportação seguro, ágil e eficiente. “Nossos clientes sabem que seus produtos chegarão com segurança, no prazo combinado e com todos os trâmites burocráticos resolvidos, sem nenhuma intercorrência que possa travar o processo”, comenta Roberto Trindade, CEO da SVD.

De acordo com Trindade, os caminhões podem ser enviados aos mercados de exportação mencionados, tanto rodando como sobre pranchas. “Contudo, devido às restrições de altura, peso e largura nos países de destino, especialmente na Argentina, a maioria dos processos é realizada pelo modal autopropulsionado, ou seja, rodando”. No entanto, em casos específicos, como a exportação de caminhões elétricos ou a gás, 100% do transporte é feito de forma embarcada. De qualquer maneira, a SVD sempre analisa cada caso individualmente para oferecer a solução mais eficiente e segura para o transporte internacional de caminhões de seus clientes.

A SVD é responsável pelo desembaraço aduaneiro dos caminhões exportados no lado brasileiro, garantindo que todos os processos e documentações necessárias sejam devidamente cumpridos para a exportação. Esse serviço é realizado pela própria equipe da empresa, formada por profissionais experientes e qualificados em procedimentos aduaneiros, o que assegura agilidade e conformidade com as normas vigentes.

Já nas alfândegas dos países de destino, a SVD oferece aos clientes a opção de trabalhar com seus representantes locais, que possuem amplo conhecimento das legislações e procedimentos específicos de cada país, facilitando o processo de desembaraço. Contudo, os clientes têm total liberdade de optar por seus próprios parceiros de confiança para realizar esse serviço.

Para assegurar um processo de exportação seguro e eficiente, a SVD adota uma série de procedimentos para garantir que os produtos cheguem ao destino da forma mais rápida e segura. Entre as principais medidas, destacam-se:

Pontos de Apoio e Representantes Locais: A SVD possui pontos de apoio e representantes em todos os países por onde os caminhões circulam, assegurando um suporte contínuo e eficiente durante o trajeto. Além disso, conta com um braço próprio na Argentina, o que proporciona maior segurança e confiabilidade nas operações nesse país;

A SVD possui pontos de apoio e representantes em todos os países por onde os caminhões circulam, assegurando um suporte contínuo e eficiente durante o trajeto. Além disso, conta com um braço próprio na Argentina, o que proporciona maior segurança e confiabilidade nas operações nesse país; Motoristas Treinados: Os motoristas são treinados e instruídos para seguir todos os protocolos de segurança e eficiência estabelecidos. Isso inclui a condução segura, a observância das leis de trânsito locais e a adoção de práticas que minimizam os riscos de acidentes ou danos aos caminhões;

Os motoristas são treinados e instruídos para seguir todos os protocolos de segurança e eficiência estabelecidos. Isso inclui a condução segura, a observância das leis de trânsito locais e a adoção de práticas que minimizam os riscos de acidentes ou danos aos caminhões; Planejamento Logístico: A SVD realiza um planejamento logístico para cada operação, considerando as melhores rotas, condições das estradas e exigências aduaneiras, otimizando o tempo de entrega e garantindo a chegada dos caminhões no prazo estipulado.

O processo de treinamento de seus motoristas é um dos diferenciais da empresa, e, como a SVD é homologada pela ISO 39001, a segurança viária é uma de suas prioridades. Além disso, esses motoristas adquirem conhecimento sobre as leis de trânsito e regulamentos dos países de destino. “Nossos profissionais da estrada são treinados para entender e cumprir as normas de cada país de destino, garantindo a conformidade legal e evitando penalidades ou atrasos durante o transporte”, comenta Trindade. Como também há muita tecnologia embarcada nos caminhões zero quilômetro, a SVD capacita seus profissionais para que todos estejam instruídos sobre essas inovações e, sobretudo, saibam utilizá-las adequadamente durante a condução dos veículos.

Atuação nos mercados de exportação das montadoras

A SVD destaca-se no transporte internacional de caminhões manufaturados no Brasil devido a vários diferenciais estratégicos e operacionais. Por exemplo, a empresa possui estrutura própria em São Borja, RS, onde está localizado o centro unificado de fronteira entre Brasil e Argentina, que é uma das principais saídas das exportações automotivas rodoviárias do Brasil. E, como possui um braço operacional na Argentina, os trâmites e deslocamentos pelo país são facilitados.

A empresa também tem parcerias com representantes fixos que possuem pátios de apoio em locais estratégicos nos demais países, desempenhando um papel crucial no suporte durante o processo aduaneiro e no aguardo da liberação de trânsito. Esses pátios são essenciais para a eficiência e segurança das operações de transporte internacional de caminhões.

Atualmente, a SVD oferece seus serviços logísticos para as maiores montadoras de veículos pesados e máquinas agrícolas do Brasil. “Através dessas parcerias estratégicas, a SVD não só contribui para o sucesso das montadoras no mercado internacional, mas também fortalece a reputação dos veículos brasileiros como sinônimo de qualidade e confiabilidade”, finaliza Roberto Trindade. (Fotos: SVD Divulgação).