Stellantis investe mais US$ 55 milhões na Archer

A Stellantis N.V. (NYSE: STLA/Euronext Milan: STLAM/Euronext Paris: STLAP) e a Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR), líder em aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), anunciou que a Archer recebeu um investimento adicional de US$ 55 milhões da Stellantis sob o acordo de financiamento estratégico das empresas, após o importante marco do voo de teste realizado com sucesso no mês passado.

Este último investimento é baseado na série de compras de 8,3 milhões de ações da Archer no mercado aberto pela Stellantis, em março deste ano, anunciada anteriormente. Durante 2023, a Stellantis investiu US$ 110 milhões na Archer por meio de uma combinação de compras de ações no mercado aberto e de investimentos seguindo o acordo de financiamento estratégico entre as empresas.

A Archer continua no caminho certo para concluir a construção de sua fábrica de alta capacidade na Geórgia, Estados Unidos, ainda este ano. Esta primeira fase da construção é para uma instalação de aproximadamente 32 mil metros quadrados em um local de cerca de 40 hectares projetado para dar suporte à produção de até 650 aeronaves por ano, o que a tornaria uma das maiores instalações de fabricação em larga escala na indústria aeronáutica. O objetivo da Archer com esta instalação continua sendo o de estabelecer uma fábrica que possa suportar o seu aumento comercial planejado, aproveitando a experiência da Stellantis como seu fabricante contratado.

“A Stellantis continua a investir tempo e recursos na Archer para cumprir o nosso objetivo conjunto de alcançar liberdade de mobilidade para os nossos clientes”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Essas ações sinalizam nosso entusiasmo pelo progresso alcançado por meio de nossa forte parceria”.

“O compromisso da Stellantis com a Archer tem sido incomparável, desde a sua visão de fornecer a experiência em manufatura e capital necessários para acelerar os objetivos de negócios da Archer, até a visão estratégica e o apoio constante do CEO da Stellantis, Carlos Tavares”, disse o CEO da Archer, Adam Goldstein. “Juntos, estamos trabalhando para redefinir o transporte urbano, abrindo novos mundos de oportunidades para cidadãos ao redor do planeta, proporcionando acesso mais eficiente a pessoas, lugares e eventos nas regiões em que vivem”.

A Stellantis é uma parceira estratégica da Archer desde 2020 por meio de várias iniciativas de colaboração e como investidora desde 2021. Durante esse período, a Archer aproveitou a experiência profunda em manufatura, cadeia de suprimentos e design da Stellantis em conjunto com os esforços da Archer para elaborar, desenvolver e comercializar sua aeronave eVTOL.

O objetivo da Archer é transformar as viagens urbanas, substituindo deslocamentos de carro de 60 a 90 minutos por voos de táxi aéreo elétrico estimados em 10 a 20 minutos que sejam seguros, sustentáveis, de baixo ruído e com custo competitivo com o transporte terrestre. A Midnight da Archer é uma aeronave pilotada para quatro passageiros, projetada para realizar voos rápidos consecutivos com tempo mínimo de carga entre os voos. (Foto: Stellantis/Archer/Divulgação).