Stellantis bate novo recorde de produção na América do Sul

A Stellantis encerrou o mês de novembro com números históricos de produção na América do Sul, reafirmando sua posição de liderança no mercado automotivo da região. A empresa alcançou a marca de 90.171 veículos fabricados, superando o recorde anterior de 88.709 unidades, registrado em agosto deste ano.

Em 2024, todas as plantas da Stellantis na região alcançaram números expressivos no volume de produção. Esse desempenho positivo reflete, além de um mercado automotivo aquecido, o compromisso da empresa com inovação, eficiência operacional, e o lançamento de novos produtos que atraem e atendem de forma eficaz às demandas crescentes dos consumidores.

Recordes no Brasil

No Brasil, o Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais, tem registrado recordes mensais consecutivos desde agosto, com volumes superiores a 45 mil veículos por mês, alcançando o maior volume de produção desde a criação da Stellantis em 2021. Somente em novembro, foram produzidos 45.486 veículos. Vale destacar que o complexo de motores da Stellantis em Betim também estabeleceu um novo recorde, com 77.651 motores produzidos em novembro deste ano.

O Polo Automotivo de Goiana, por sua vez, obteve seu melhor desempenho de 2024 em agosto, com 22.381 veículos fabricados na planta de Pernambuco. Já o Polo de Porto Real, no Rio de Janeiro, atingiu a marca de 5.055 unidades produzidas em outubro.

Avanços na Argentina

Na Argentina, o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba alcançou o recorde de 8.095 veículos produzidos em fevereiro deste ano. Já a planta de El Palomar superou seu melhor desempenho em novembro, alcançando 7.850 unidades, ultrapassando o recorde anterior de agosto de 2023.

Compromisso com a liderança e inovação

Os números de 2024 reforçam a importância estratégica da América do Sul para o desempenho global da companhia. A Stellantis segue na liderança do mercado automotivo da região e, neste ano, deu passos significativos para oferecer mobilidade limpa, segura e acessível, com o lançamento do Fiat Pulse e Fastback híbridos-flex, os primeiros modelos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.

Desta maneira, a empresa avança para consolidar sua liderança, a descarbonização da mobilidade e a expansão de seus negócios no mercado sul-americano, com o lançamento de novos produtos e investimentos direcionados a todos os Polos Automotivos da Stellantis na região.

Para os próximos anos, estão previstos mais de 40 novos produtos, 8 powertrains e 4 plataformas, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios, baseados no investimento recorde de R$ 32 bilhões para a América do Sul, o maior da história na indústria automotiva da região. (Foto: Leo Lara/Stellantis/Divulgação).