Stellantis anuncia Fernando Varela responsável pela marca Leapmotor

Stellantis anuncia que Fernando Varela, Vice-presidente da Região Andina & América Central, assume cumulativamente a responsabilidade pela marca Leapmotor para a América do Sul através da Leapmotor International.

Fernando Varela ingressou no Groupe PSA em 2004, e ocupou diversas funções na área financeira da empresa. Em 2013, mudou-se para o Brasil para assumir o cargo de Gerente Sênior de Finanças da Citroën, posição que ocupou até 2015. Posteriormente, foi nomeado Gerente Sênior de Preço, Produto e Lançamento para a América Latina. Em 2018, assumiu a responsabilidade pelos Importadores da América Latina.

Fernando é formado em administração e contabilidade, com especialização em ciências econômicas, pela Universidade Católica Argentina. Em seu novo cargo na Stellantis, ele irá desempenhar um papel de liderança na gestão da marca Leapmotor, confirmada para chegar ao Brasil e Chile no início do próximo ano. O executivo continuará respondendo a Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para a América do Sul, e, com o novo cargo, também se reportará a Tianshu XIN, CEO da Leapmotor International.

“A chegada da Leapmotor abre uma série de possibilidades para a Stellantis no Brasil e América do Sul, e tenho certeza de que Fernando Varela contribuirá decisivamente para a chegada e o sucesso da marca na região”, afirma Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para a América do Sul. (Foto: Stellantis/Divulgação).