Sport Touring da Kymco, Downtown 350i TCS, chega ao Brasil

A Kymco, representada no Brasil pelo grupo J. Toledo/JTZ Motos, acaba de lançar no mercado brasileiro a maxi-scooter Downtown 350i TCS. Este modelo combina três elementos essenciais: esportividade, touring e conforto, sendo a verdadeira definição do conceito “Sport Touring Confort”. O novo modelo já está disponível na rede de concessionárias JTZ. Ela chega com preço público sugerido de R$ 39.900,00 e garantia de 1 ano.

A Downtown 350i TCS é uma confortável maxi-scooter Touring que alia uma pegada esportiva a um elegante visual. Foi desenvolvida para satisfazer as necessidades dos consumidores por conforto e desempenho.

Uma das principais mudanças do novo modelo é o TCS (Sistema de Controle de Tração), que regula a potência transmitida para a roda traseira, monitorando as velocidades das rodas dianteira e traseira, para ajudar a evitar que a roda traseira escorregue por excesso de aceleração durante a pilotagem em pavimento escorregadio.

Outro destaque é o sistema de freios com ABS Bosch de dois canais. O freio dianteiro conta com um disco ventilado flutuante Ø 260 mm e pinça deslizante de 3 pistões. O traseiro conta com disco ventilado Ø 240 mm e pinça deslizante de 2 pistões, que garantem frenagem rápida e precisa. Os manetes de freio são ajustáveis em 4 posições.

O assento da Downtown 350i TCS é um destaque à parte. Foi projetado ergonomicamente para oferecer conforto tanto ao piloto quanto ao passageiro. O modelo também conta com um amplo espaço sob o assento, capaz de acomodar dois capacetes integrais ou carga, tornando as viagens longas mais práticas e confortáveis, além de garantir a proteção dos capacetes.

Além disso, o modelo apresenta uma posição de pilotagem bastante flexível, com uma ampla plataforma de apoio para os pés, possibilitando diferentes estilos de pilotagem.

A eficiência no consumo de combustível é outro ponto positivo, com entrega de potência eficiente em baixas rotações e sistema CVT com correia de perfil otimizado, que melhora a conversão da transmissão.

Alguns destaques da Downtown 350i TCS:

Novo design;

Desempenho aprimorado em baixas rotações;

Motor avançado e de baixo consumo de combustível;

Novo design da correia do CVT com materiais de alta resistência, melhorando a eficiência de conversão da transmissão CVT;

Alta resistência, leveza e baixa vibração do chassi;

Ângulo de inclinação aprimorado para 39°, para maior capacidade de fazer curvas.

(Fotos: Kymco/Divulgação).