Setor de Implementos Rodoviários será um dos destaques do evento

O setor de implementos rodoviários, que fechou o primeiro semestre com alta de 3,26% no volume de emplacamentos na comparação com o mesmo período do ano passado, é um dos destaques da 24ª edição da Fenatran. O evento, que ocorre de 04 a 08 de novembro de 2024, no São Paulo Expo, na capital paulista, terá mais de 50 empresas confirmadas entre os expositores do segmento.

Para o presidente da ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários), José Carlos Spricigo, a Fenatran é o maior polo de negócios para o setor, pois permite gerar novas relações comerciais, aprofundar contatos e, principalmente, concretizar novos negócios. “Os associados da ANFIR vão levar uma série de novidades e soluções logísticas que foram desenvolvidas para o setor de transporte de cargas. O mercado de pesados está aquecido, por isso estamos confiantes que deveremos ultrapassar o volume de negócios fechados na edição passada”, afirma.

Essa será a maior participação dos associados da ANFIR, com 54 empresas confirmadas que vão ocupar mais de 14 mil metros quadrados nos pavilhões do São Paulo Expo. Empresas como Facchini, Frigo King, Librelato, Randon e SAF Holland vão apresentar suas principais inovações, tecnologias e soluções customizadas para atender toda a indústria de transporte rodoviário de cargas. Destaques para equipamento de refrigeração para veículos elétricos; sistemas de telemetria; soluções sustentáveis com materiais mais leves, design diferenciado e otimização do custo; novidades para as linhas graneleira, basculante, lonado, furgão carga seca, frigorífica, combustível, entre outras soluções e tecnologias desenvolvidas para os transportadores.

Geração de negócios

Mais do que uma vitrine para as empresas, a Fenatran é um espaço para geração de negócios. De acordo com a ANFIR, na rodada internacional de negócios com importadores estrangeiros, realizada na última edição, foram fechados contratos de aproximadamente US$ 18 milhões. De olho nesse potencial, a Facchini vai montar um esquema especial de atendimento aos clientes e parceiros. “Nosso objetivo durante a feira é expandir as vendas e aumentar o nosso relacionamento”, afirma André Pavane, consultor comercial da Facchini.

Essa é também a expectativa de Silvio Campos, Diretor Comercial e de Marketing da Librelato. “Neste ano estamos novamente otimistas, baseado nas perspectivas de bons negócios que habitualmente acontecem com mais intensidade no segundo semestre”, diz. O bom momento também é destacado por Claude Padilha, diretor Comercial da Randon. “A cada edição, a feira supera nossas expectativas, tanto na presença do público, como na receptividade dos lançamentos apresentados ao mercado e aos negócios fechados”, enfatiza.

Edson Monteiro, gerente comercial da Saf Holland do Brasil, ressalta a visibilidade e oportunidades de contatos oferecidas pela Fenatran. “É a maior feira do setor nas Américas, então sempre é uma ótima oportunidade para a nossa companhia mostrar soluções mais eficientes ao transporte rodoviário de cargas e passageiros”. (Foto: Fenatran/Divulgação).