Setor da distribuição de veículos cresce 20% no Paraná

O número de veículos emplacados no acumulado do ano (jan-out) foi de 231.507 unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O montante corresponde a 20,61% mais que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 191.949 unidades.

Os automóveis e comerciais leves juntos tiveram aumento de 15,34%, emplacando no total 131.522 unidades. As motocicletas tiveram alta de 43,12%, sendo comercializadas 68.825 unidades no Paraná. Os caminhões tiveram alta de 21,58%, o equivalente a 11.884 unidades emplacadas. Os ônibus apresentaram queda de 1,76%, chegando a 1.336 unidades. Já os implementos rodoviários tiveram queda de 13,84%, totalizando 9.236 unidades no ano. (Veja tabela abaixo). Em relação a setembro, o mês de outubro teve alta de 12,76%, passando de 27.117 unidades (set) para 30.576 (out).

De acordo com o presidente do Sincodiv-PR e diretor-geral da Fenabrave-PR, Marcos da Silva Ramos, os números de outubro foram satisfatórios. Com exceção dos segmentos de ônibus e implementos rodoviários, os demais tiveram alta nos emplacamentos, motivados pela oferta de crédito e incentivos das montadoras e concessionárias. “O setor da distribuição do Paraná vem demonstrando crescimento nos últimos meses, o que reflete um cenário favorável às compras de bens duráveis”, diz. (Foto: Divulgação).