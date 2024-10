Senatran amplia transformação digital no ecossistema de trânsito do Brasil

O sistema Credencia (https://credencia.estaleiro.serpro.gov.br/credencia-web/#/login), desenvolvido pelo Serpro para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), acaba de passar por uma importante atualização e ampliação de seu escopo. Desde o dia 1º de outubro, ele está sendo a porta de entrada para a solicitação de novos serviços dentro do ecossistema de trânsito no Brasil. Essa mudança representa uma evolução significativa, trazendo mais segurança e agilidade aos processos de autorização que, até então, eram feitos por meio de ofícios e registros manuais no SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

O que é o Credencia?

Criado em 2018, o Credencia foi desenvolvido com o propósito de apoiar o projeto da Placa Mercosul (Nova PIV), em um momento em que a Senatran e o Serpro enfrentavam o desafio de credenciar e habilitar milhares de empresas estampadoras de placas. Desde então, o sistema tem sido utilizado por empresas privadas, como fabricantes, lojistas e frotistas, para acessar serviços como Emplaca, Renave, Pré-Cadastro, Recall e e-Frotas, mediante autorização da Senatran.

Com a recente ampliação, o Credencia se transforma na porta de entrada tanto para empresas privadas quanto para órgãos públicos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Os órgãos públicos poderão utilizar a plataforma para solicitar serviços como o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o Radar. Já para as empresas privadas, serão disponibilizados novos produtos, como os Painéis Toxicológico e de Inteligência Veicular. Essa evolução do Credencia não apenas facilita o acesso, mas também aprimora e acelera o processo autorizativo, garantindo maior eficiência na prestação dos serviços no âmbito do trânsito.

“Estamos sempre buscando saídas com o objetivo de desburocratizar serviços e encontrar soluções para melhor atender ao cidadão brasileiro. E o Ministério dos Transportes, por meio da Senatran, tem esse aspecto de integração e coordenação”, afirma o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Benefícios para o ecossistema de trânsito

A integração de novos serviços ao Credencia traz benefícios para todos os envolvidos. Para os clientes, o processo se torna mais ágil e simplificado, permitindo solicitações e autorizações totalmente digitais, com validações automáticas e integração a sistemas como RFB e SEI. Isso não só facilita o trabalho das empresas e órgãos públicos, mas também garante maior segurança e qualidade nas solicitações.

Para a Senatran, o sistema automatiza grande parte das análises, acelerando a aprovação de pedidos, padronizando processos e proporcionando mais transparência no acompanhamento das solicitações. Essa evolução também elimina o uso de ofícios manuais, proporcionando uma experiência mais acessível e eficiente.

Um gás para a transformação digital

De acordo com Diego Migliavacca, gerente de Negócio do Serpro, uma das grandes vantagens dessa atualização do Credencia é simplificar, para Detrans e outros órgãos de trânsito, o processo de adesão ao SNE. “Isso vai facilitar a modernização da gestão de infrações em várias localidades do país, beneficiando cidadãos e governos”, destaca.

O SNE é uma solução de gestão de notificações eletrônicas que garante descontos de 40% nas multas, o que aumenta a rapidez e efetividade dos pagamentos, e ainda oferece economia de gastos públicos com a eliminação dos custos de emissão postal. “O Credencia acelera essa transformação, promovendo eficiência e desburocratização no processo autorizativo”, completa.

Etapas do processo no Credencia

O processo dentro do Credencia é dividido em quatro etapas principais:

Solicitação: O cliente entra na plataforma (https://credencia.estaleiro.serpro.gov.br/credencia-web/#/login), preenche os dados necessários e submete a solicitação à Senatran. Automaticamente, é gerado um processo no SEI; Autorização: A Senatran analisa as informações e defere ou indefere o pedido. Se aprovado, o cliente pode seguir para a contratação do serviço; Contratação: Após a autorização, o cliente é direcionado à loja do Serpro para contratar o serviço desejado. Alguns serviços dispensam contratação, como o RNPC, enquanto outros exigem um processo consultivo, como o SNE; Habilitação: Com a contratação finalizada, o cliente pode habilitar seu certificado para utilizar o serviço contratado. Alguns serviços podem exigir procedimentos específicos de acesso, sem a utilização de certificado digital.

(Foto: Senatran/Divulgação).