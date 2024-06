Scania lança nova ação “Caminhão do Consórcio”

O Scania Consórcio anuncia o lançamento do “Caminhão do Consórcio”, a sua mais nova ação comercial. As condições diferenciadas para a aquisição de caminhões incluem um pacote extra de acessórios e benefícios pelo mesmo valor da carta de crédito do cliente. São cinco modelos diferentes pré-determinados e três cores disponíveis (branco, vermelho e amarelo). Trata-se de mais uma campanha do Consórcio em um ano muito especial, pois em agosto completará 42 anos de história. Os interessados podem procurar uma concessionária da marca ou obter informações no: https://www.consorcioscania.com.br/site/.

“Mais uma vez o Scania Consórcio sai na frente e cria benefícios exclusivos para clientes que usam nossa ferramenta financeira para adquirir os produtos da marca. Temos certeza que será mais uma parceria de sucesso com nossa rede de concessionárias. Seguimos fazendo de 2024 um ano muito especial para nossos clientes com promoções que aumentam a rentabilidade e a disponibilidade de suas frotas”, afirma Rodrigo Clemente, diretor do Scania Consórcio. “Os clientes terão prazo de entrega diferenciado, pacote de acessórios com mais conforto ao motorista, geladeira, defletores de ar no teto e laterais, central multimídia colorida de sete polegadas, climatizador e faróis de milha inferiores e de longo alcance na grade e no teto. Para completar a solução, não podem faltar serviços. Está incluso o Scania Pro Control por três anos e garantia estendida para as peças banhadas a óleo”, completa Clemente.

O benefício vale para cotas já contempladas e a contemplar, e o cliente pode comprar um caminhão por cota adquirida. Serão cinco modelos com configurações já definidas: P 320 8×2, GH 370 4×2, GH 370 6×2, 460 R Super 6×2 e 560 R Super 6×4. E, três cores disponíveis (amarelo savana, vermelho pimenta e branco marfim). Os veículos chegarão às concessionárias com todos os acessórios e benefícios ativados.

“Essa parceria estratégica, entre as equipes da operação comercial e as do Consórcio, é fundamental para levar as soluções Scania aos nossos clientes de forma ainda mais eficiente”, diz Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil.

“Essas condições inéditas no mercado de transporte fortalecerão as vendas atuais e futuras da rede Scania, consolidando a modalidade consórcio como a melhor ferramenta para quem deseja ampliar ou renovar sua frota sem juros e sem entrada”, conclui Clemente. (Foto: Scania/Divulgação).