Salão da Mobilidade Verde tem marcas líderes do mercado

O Salão da Mobilidade Verde & Cidades Inteligentes (E-MOB) abre suas portas hoje no São Paulo Expo, apresentando as principais inovações no mercado de veículos elétricos e híbridos, baterias, soluções de recarga e infraestrutura. Com uma programação que vai até 24 de outubro, o E-MOB reflete o avanço crescente do mercado de mobilidade verde no Brasil e no mundo.

Este ano, o evento ganha ainda mais relevância com a participação de grandes marcas como GWM, BYD, Moura, Brasol, WEG, Teld, Keysight, Marcopolo, Eletra e Caio, Clamper, Borgwarner, BenLG, Yala, Autel, Siemens, Concept e Livoltek, que trazem novidades que vão desde baterias e carregadores até soluções avançadas de mobilidade elétrica e micromobilidade. Um dos destaques internacionais é a presença da marca russa Cartrek, que apresenta sua plataforma de mobilidade compartilhada configurável, destacando-se pela compatibilidade com diferentes tipos de veículos e hardwares.

A GWM, por exemplo, participará do evento pelo segundo ano consecutivo. A empresa marcará presença com a exposição, em seu estande, do ORA 03 GT, veículo elétrico que combina desempenho esportivo e eficiência, e o Haval H6 HEV, com sua tecnologia híbrida, que se destaca pela economia de combustível e baixas emissões. “Estamos entusiasmados em participar do E-MOB novamente e em apresentar nossas soluções em mobilidade sustentável. Acreditamos que a inovação é a chave para o futuro do transporte, e estamos comprometidos em oferecer veículos que atendam às demandas do mercado e do meio ambiente”, afirma Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

“O Salão da Mobilidade Verde cresce para se consolidar como um espaço estratégico para novos negócios e discussões da cadeia completa da Mobilidade Verde: da geração e distribuição de energia, passando pela infraestrutura de recarga, componentes, baterias e veículos”, esclarece Ricardo Guggisberg, presidente do Instituto da Mobilidade Sustentável – IBMS e da MES Eventos, organizadora do E-MOB.

“Quando falamos em mobilidade sustentável no Brasil, duas ideias contrastantes vêm à mente: o enorme potencial de mercado, considerando o tamanho da frota atual e o grande desafio de expandir esse segmento. A interação entre diferentes atores é fundamental para melhor compreensão sobre as vantagens desta realidade inevitável e necessária para o entendimento das principais demandas do mundo em relação aos investimentos em energias renováveis e desenvolvimento sustentável”, comenta Janayna Bhering – Coordenadora Executiva da PNME – Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica.

Eletra e Caio apresentam ônibus escolar elétrico

A Eletra e a Caio deram um grande passo para a mobilidade sustentável no Brasil ao produzirem os primeiros ônibus escolares elétricos 100% brasileiros. Os novos modelos representam uma revolução no transporte escolar, prometendo viagens mais confortáveis, silenciosas, sustentáveis e seguras para as crianças e jovens. Além disso, os ônibus elétricos oferecem soluções avançadas para os desafios de mobilidade enfrentados pelo país.

O modelo de 9,6m, com capacidade para 41 passageiros sentados e uma vaga para cadeirante, oferece autonomia de até 140 km, também utiliza recarga regenerativa para aproveitar a energia da frenagem. Já o modelo 11,3m (amarelo), que estará no estande da Caio/Eletra, no E-MOB 2024, comporta até 52 passageiros sentados e uma cadeira de rodas, possui autonomia de 110/120 km e recarga em movimento. Os modelos são equipados com ar-condicionado e carrocerias Foz Super da Caio, motor e baterias da WEG, tração e integração da Eletra.

No último dia do vento, o Diretor da Fórmula E Brasil, Guilherme Birello, estará presente na Arena de Conteúdo contando um pouco mais sobre este projeto que vai para a sua 11ª edição com mais de 410 milhões de fãs e eventos realizados em 6 continentes do mundo. O executivo apresentará como a Fórmula E é o primeiro esporte a alcançar carbono neutro desde sua concepção e como atrai públicos diferentes, tendo 46% de seus fãs do sexo feminino.

Além disso, os participantes do E-MOB 2024 terão um cupom exclusivo de 20% de desconto válido para todas as categorias de ingresso da arquibancada do E-Prix São Paulo que acontece no dia 7 de dezembro e marca o início da temporada. Com uma estrutura que engloba ainda a Fan Village, com ativações de marca, simuladores, shows e desafios, o Emotion Club, área VIP para networking e experiências exclusivas, e o Race Suites, camarotes privados para convidados e marcas, o evento marcará a primeira corrida oficial do carro mais rápido do mundo, o Gen3 Evo, que faz de 0-100 km/h em 1,82s.

O acesso ao E-MOB é gratuito ao público interessado na exposição das novidades do setor e vai conectar grandes players da indústria com marcas e serviços especializados do mercado. O credenciamento de visitantes deve ser feito exclusivamente por meio do site https://salaoemob.com.br/visitante/.

C-MOVE – Congresso da Mobilidade Verde e Veículos Elétricos

Além da exibição de produtos e soluções, o E-MOB será o ponto de encontro para discussão das mais recentes tendências globais do setor de mobilidade verde, desde a transição para energias renováveis até a integração de tecnologias voltadas para cidades inteligentes. Com a mentoria de conteúdo da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME), o congresso vai abordar temas essenciais para o futuro do setor, com painéis de líderes e especialistas que discutirão as principais tendências, políticas públicas, regulamentações e o avanço da infraestrutura para veículos elétricos e híbridos.

A programação do C-MOVE será dividida em três dias. No dia 22 de outubro, os temas vão incluir inovações em sistemas de ônibus elétricos, políticas públicas para o fomento da mobilidade sustentável no Brasil, além de minerais estratégicos e o futuro das baterias. O dia 23 trará debates sobre oportunidades de negócios na infraestrutura de carregamento, descarbonização do transporte de cargas urbano, infraestrutura para recarga de frotas elétricas e interoperabilidade, alternativas sustentáveis para veículos pesados e soluções de micromobilidade urbana.

Por fim, no dia 24, a programação do Congresso Move, promovido pela ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico, traz à tona temas essenciais para o futuro da mobilidade elétrica no Brasil e no mundo. O destaque do dia será a discussão sobre segurança e prevenção de incêndios em operações de recarga de veículos elétricos (VEs) em edifícios residenciais e comerciais, além de um panorama sobre as melhores práticas internacionais de prevenção e segurança com VEs.

Outro tema de grande relevância no workshop da ABVE será a avaliação das oportunidades da cadeia produtiva da eletromobilidade no Brasil e na cidade de São Paulo. Esse encontro promete trazer uma atualização rica e estratégica para todos os participantes, permitindo-lhes estar à frente das transformações tecnológicas e do desenvolvimento da mobilidade verde.

Arena de Conteúdo E-MOB – Capacitação e Aprendizado para Profissionais

A Arena de Conteúdo será um dos grandes diferenciais do E-MOB 2024, oferecendo uma programação técnica que ajudará profissionais a se aprofundarem nos principais temas e desafios do setor de mobilidade elétrica e híbrida. Dentre as atividades programadas, destacam-se dois cursos que prometem atrair grande interesse:

Dia 22 de outubro: Workshop: Mercado e os Tipos de Estações de Recarga (Carregadores VHE). Este curso, conduzido pela empresa especializada Flex Company, trará uma análise detalhada sobre os diferentes tipos de estações de recarga, desde as mais acessíveis até as mais avançadas, além de discutir como essas tecnologias estão moldando o futuro da mobilidade elétrica. Ideal para profissionais que buscam entender o papel crucial das estações de recarga no ecossistema de veículos híbridos e elétricos.

Dia 24 de outubro: Workshop: Oportunidades em Reparação, Segurança e Estrutura de Veículos Híbridos e Elétricos. Também conduzido pela Flex Company, o painel será uma oportunidade para os profissionais do setor mergulharem nas principais oportunidades que o mercado de veículos elétricos e híbridos oferece, com foco em reparação, segurança e estrutura desses veículos. O curso também abordará as melhores práticas e as demandas emergentes que estão moldando o futuro do mercado automotivo. (Fotos: E-MOB/Divulgação).