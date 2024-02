Saiba tudo quando o assunto for combustível

É necessário ficar atento a algumas questões antes de abastecer o carro. Por isso, a LeasePlan | ALD Automotive, empresa de mobilidade sustentável que oferece serviços de locação, terceirização e gerenciamento de frotas, separou alguns aspectos importantes para levar em consideração antes de abastecer o automóvel, desde em que posto abastecer, até o recipiente certo para o transporte de gasolina fora do tanque. Confira a seguir:

Cuidados na escolha do posto

Escolher um posto confiável é essencial para uma boa performance do veículo. E foi pensando nisso que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou algumas listas com postos com irregularidades na medição das bombas, e também com problemas de adulteração nos combustíveis. Mas se você estiver na rua e não conseguir abrir a lista, fique de olho se nas bombas há adesivos de entidades fiscalizadoras. Geralmente, elas trazem marcas como da ANP ou do Inmetro. Placas como “proibido comercializar etanol hidratado de cor alaranjada” também são um bom indicativo.

Álcool ou gasolina: como escolher?

Antes era muito falado que se o valor do etanol fosse até 70% do preço da gasolina, era mais vantajoso abastecer com álcool. Mas atualmente, essa proporção está diferente e pode chegar a até 75%. Então, para saber se compensa ou não, faça o seguinte cálculo:

Divida o desempenho do etanol pelo desempenho da gasolina (se seu carro faz 7,3 km/litro com etanol e 10 km/l com gasolina, você deve dividir 7,3 por 10, que é igual a 0,73 ou 73%).

Faça o cálculo da relação do preço etanol/gasolina na bomba: divida o valor do etanol pelo do da gasolina (exemplo: se o litro do etanol custou R$ 4,95 e o da gasolina R$ 7,21, a relação, então, é de 0,69 ou 69%).

A relação de preço acima (69%) dá uma grande economia ao consumidor que opta por abastecer seu veículo com etanol. Mas se essa porcentagem for maior que 75%, é preferível abastecer com gasolina.

Andar com o tanque vazio/na reserva prejudica o veículo?

Sim! O que acontece é que a bomba está dentro do tanque para que o combustível refrigere o motor elétrico. Esse motor estará ligado sempre que o carro estiver ligado. Por isso, ele trabalha muito e pode aquecer muito. Com o tanque com pouco combustível, o resfriamento da bomba é prejudicado, já que ela precisa de, no mínimo, 25% do tanque preenchido para ter o resfriamento correto.

Penalidades para pane seca

Já que falamos em andar com o carro na reserva, é importante falar que a pane seca é uma infração média, com punição de quatro pontos da carteira. A multa é de R$130,16 nesses casos. O Código de Trânsito Brasileiro considera a pane seca uma infração porque o veículo coloca em risco a segurança do trânsito e interrompe o fluxo.

Posso transportar combustível em qualquer recipiente?

Se o combustivel acabar antes de chegar ao posto e for necessário buscá-lo, é importante saber que não é permitido colocá-lo em qualquer garrafa. Desde os anos 2000, a venda de combustíveis em garrafas pet e sacos plásticos está proibida. A exigência da ANP é que seja usado um equipamento correto com certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Industrial (Inmetro).

Quando trocar o filtro de combustível?

A função do filtro é reter as impurezas que vem da bomba de combustível. Quando já não está desempenhando sua função tão bem, o veículo pode apresentar dificuldades na aceleração, perda de potência e aumento no consumo do combustível. Se seu carro apresentar alguns desses “sintomas” é hora de trocar o filtro. Mas o ideal é que o motorista olhe o manual para ver o que é indicado para aquele veículo. No geral, o indicado é que o filtro seja substituído a cada 10 mil quilômetros.