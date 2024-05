Renault Symbioz dá início à nova era do carro para viver em família

A Renault insere o Symbioz no legado dos “carros para viver em família” quase 60 anos após o lançamento do Renault 16, um carro ao mesmo tempo moderno, funcional e com muito espaço interno, e 40 anos após a revolução iniciada pelo Espace, um carro modulável para sete pessoas com apenas 4,25 metros de comprimento.

O Symbioz é um veículo versátil, que integra o melhor das tecnologias do segmento C da Renault, oferecendo uma carroceria compacta e com muito espaço interno, para responder às necessidades de todos.

Interior segue o legado dos “carros para viver” da Renault

Imaginado como um “carro para viver”, em 1965 o Renault 16 foi feito para se destacar da concorrência, introduzindo um novo estilo de carroceria cuja porta traseira permitia acesso ao porta-malas. Mais versátil que seus concorrentes, o Renault 16 incluía um banco traseiro modular que podia ser configurado na posição “viagem de férias”. A versatilidade oferecida era inédita para a época, respondendo às necessidades das famílias que buscavam um carro que se adaptasse ao seu estilo de vida, totalmente alinhado a uma sociedade em plena transformação.

Desde então, a Renault não para de inovar, com seus carros para a família alinhados ao seu tempo. O Espace foi uma verdadeira revolução nos anos 80, graças ao formato monovolume e a modularidade totalmente inédita para a época. Já nos anos 90, o Scenic foi o primeiro monovolume compacto. Criado como um “casulo”, o espaço interno foi pensado para o bem-estar de todos os passageiros.

Agora, o Symbioz carrega este mesmo DNA e a fórmula ganhadora de “carro para viver”. Versátil para o uso diário, ele também é capaz de modular o porta-malas e a cabine segundo a necessidade de cada família, além de oferecer tecnologias úteis e com valor humano agregado – tudo isso em um tamanho compacto, adaptado ao uso na cidade. Exibindo a nova linguagem do design da marca Renault, o Symbioz destaca esta continuidade depois do lançamento do Scenic E-Tech elétrico e o Novo Captur.

O melhor dos mundos no segmento C

O Symbioz combina o melhor da gama Renault no segmento C em matéria de modularidade, conectividade e eficiência, concentrando todo o know-how e inteligência para entregar o mais alto nível de conforto interno, tanto para os trajetos curtos como mais longos. Por isso, este modelo se dirige a uma ampla faixa de clientes, começando pelas famílias que buscam versatilidade, modularidade e eficiência, com um design contemporâneo. Mas também para as frotas corporativas que buscam um controle rigoroso do custo de utilização e uma motorização eletrificada. Para as duas categorias de clientes, esta é uma combinação ganhadora, que não abre mão de nenhuma necessidade.

Posicionado entre o Captur e o Austral, o Symbioz reforça a presença da Renault na categoria de entrada do segmento C. Com 4,41m de comprimento, o novo modelo completa a série E-Tech híbrida já formada pelo Arkana (4,57 m) e o Austral (4,51 m), ampliando a série E-Tech elétrica com o Mégane e o Scenic E-Tech elétrico. Ele reforça a coerência estratégica da Renault, respondendo a todos os desejos dos motoristas ao criar duas gamas de modelos com plataformas dedicadas.

O Symbioz é equipado com o melhor das tecnologias da Renault, recebendo o sistema multimídia OpenR Link com todos os serviços Google integrados, além do teto envidraçado panorâmico Solarbay. Em sua versão Iconic, ele conta com 29 dispositivos avançados de assistência ao motorista de última geração, proporcionando o melhor nível de segurança e conforto ao dirigir.

Com um volume de porta-malas de até 624 litros – inédito tendo em vista o comprimento reduzido –, e a modularidade proporcionada pelo banco traseiro deslizante que também pode ser rebatido para criar um assoalho plano, o Symbioz se posiciona no melhor nível de sua categoria. Além deste diferencial, ele oferece um tamanho reduzido e agilidade, proporcionando a dose certa de versatilidade para atender o estilo de vida das famílias e um uso urbano.

O Symbioz é um novo carro para um uso em família que respeita o meio ambiente e é econômico na utilização, com um peso contido abaixo de 1.500 kg. O modelo conta com a motorização E-Tech híbrida 145 para um nível de consumo e emissões no melhor nível do mercado, graças à tecnologia exclusiva e pra lá de eficiente, que tem se beneficiado de constantes aprimoramentos desde que foi lançada, em 2020.

Depois do Arkana, Mégane E-Tech elétrico, Austral e Scenic E-Tech elétrico, o Symbioz complementa a gama de modelos compactos da Renault e fecha o capítulo “reconquista do segmento C” do plano estratégico Renaulution.

“Nunca um carro foi tão merecedor de um nome! O Symbioz reúne o melhor dos mundos da gama recente da Renault, associado ao nosso DNA dos “carros para viver”: o novo design da Renault, nossa eficiente tecnologia E-Tech full hybrid e o melhor sistema de multimídia do mercado – o OpenR Lynk com Google integrado –, bastante elogiado por nossos clientes. A isso se junta um grande porta-malas com capacidade de até 624 litros, banco traseiro deslizante e teto envidraçado panorâmico Solarbay, com comando de voz. Sendo ao mesmo tempo atraente, prático, compacto, eficiente e repleto de tecnologias úteis, o Renault Symbioz é o aliado perfeito para a vida profissional e pessoal. Com o Renault Symbioz, você nunca estará sozinho”, declarou Fabrice Cambolive, CEO da Marca Renault.

“O design do Renault Symbioz associa volumes sensuais a linhas dinâmicas características, tratadas com elegância e precisão. Tudo isso em uma silhueta equilibrada, permitindo que o Symbioz transmita força e tecnicidade ao mesmo tempo em que promete muito espaço interno e uma experiência bastante versátil”, concluiu Gilles Vidal, Vice-Presidente Mundial de Design da marca Renault.