Renault incorpora novos itens de segurança em sua linha de veículos

A Renault do Brasil promoveu melhorias em diversos modelos de sua gama para 2024. Kwid, Stepway, Logan e Oroch receberam novos equipamentos de segurança e comodidade.

O Kwid passou a ter novos itens na linha 2024. Agora, o modelo traz comando de regulagem de altura do farol, indicador de direção lateral e abertura do porta-malas com acionamento elétrico por botão na tampa no porta-malas em todas as versões. Desde o seu lançamento, em 2017, o compacto inovou o segmento de entrada com design SUV, maior porta-malas da categoria, baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões.

Já os modelos Stepway 1.0 e Logan passam a trazer de série comando de regulagem de altura do farol, indicador de direção lateral e sistema de controle de estabilidade (ESP). O Stepway traz o visual aventureiro combinado ao conforto e a economia do motor 1.0 de 82 cv, enquanto o Logan oferece amplo espaço interno, robustez mecânica e baixo custo de manutenção.

A Oroch, primeira picape nacional que combinou o conforto de um SUV com a versatilidade de ter uma caçamba na medida certa, passa a vir de série com comando de regulagem de altura do farol em todas as versões.

Renault do Brasil

Produzindo no Brasil há mais de 25 anos, a Renault do Brasil conta com 5,3 mil colaboradores duas fábricas no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR): a de veículos de passeio (CVP), a de comerciais leves (CVU).

Oferecendo uma gama completa veículos como o Kwid, Stepway, Logan, Duster, Oroch, e Master e, ainda, os veículos E-Tech 100% elétricos Kwid E-Tech, Megane E-Tech e Kangoo E-Tech, a Renault inovou ao lançar a venda de produtos 100% on-line, entre outras soluções para facilitar a vida dos clientes. Com o Renault On Demand, serviço de aluguel de veículos a longo prazo, a Renault traz novas soluções de mobilidade, juntamente com vários projetos de compartilhamento de veículos.

Desenvolvemos, ainda, soluções de geração de energia limpa, com parceiros, como, por exemplo, o projeto de Fernando de Noronha onde foi construída uma garagem fotovoltaica que abastece os mais de 45 veículos elétricos que rodam por lá.

O Instituto Renault, responsável pelas ações socioambientais da marca no país, vem colaborando com o desenvolvimento da sociedade e já impactou 887.358 pessoas ao longo dos seus 13 anos nos eixos de Inclusão e Segurança no Trânsito.