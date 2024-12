Renault do Brasil homologa novos transformadores

A Renault do Brasil homologou dois novos transformadores de veículos para usos especiais durante a 5ª edição do Workshop Renault de Veículos Transformados, um evento realizado no Complexo Industrial Ayrton Senna. As empresas Greencar e Actatec receberam o “Agrèment Renault”, um padrão global de certificação de qualidade da marca, que atesta os processos de transformação em veículos Renault.

Com isso, a marca amplia para nove o número de empresas certificadas a aplicar as mais de 100 transformações homologadas em modelos como o Kangoo, Kangoo E-Tech, Master, Oroch, Duster, Kwid e Kwid E-Tech.

Durante o evento, os transformadores conheceram os diferenciais da linha de veículos comerciais da Renault e da rede PRO+, voltada ao cliente profissional, além de uma exposição de diferentes soluções de veículos transformados, como um Kwid E-Tech furgão, Oroch para viatura tipo canil, Duster Plus Iconic 1.6 e turbo TCe 1.3 flex para uso como viatura policial, Kangoo baú refrigerado, além de diferentes configurações para o Master, como Minibus executivo, plataforma guincho e ambulância.

“A Renault dá total suporte para o cliente profissional e para os transformadores homologados. Isso se reflete, por exemplo, no Master, que hoje conta com 50% do total de veículos vendidos com algum tipo de transformação, sendo o furgão mais transformado do mercado atualmente”, explica Aldo Costa, diretor de marketing da Renault do Brasil.

Renault Pro+

Uma das grandes vantagens oferecidas pela Renault para veículos transformados homologados é o programa “Renault Pro+”, que acena com tratamento especializado no cliente profissional marca, incluindo desde a consultoria no momento da compra até a manutenção programada.

O “Renault Pro+” é formado por uma rede de 41 concessionárias credenciadas em 18 estados, além do Distrito Federal, com área específica, dedicada exclusivamente à manutenção de veículos utilitários.

Com os transformadores homologados Renault, o cliente mantém a garantia de fábrica para o veículo e pode utilizar toda a estrutura especializada da Rede PRO+ para revisões e manutenções de rotina.

Parceira do seu negócio

Com a experiência de quem é líder no mercado europeu de veículos transformados, a Renault do Brasil é a marca que mais opções oferece aos consumidores brasileiros. Atualmente, aproximadamente 50% das vendas da Master passam por algum tipo de transformação. Entre os que têm maior procura estão os destinados a uso hospitalar e a linha executiva. Os projetos são desenvolvidos pelos fornecedores validados pela Renault do Brasil, o que garante a segurança e a qualidade dos produtos.

Os veículos transformados pelas empresas certificados com o Agrèment Renault, tem a facilidade na hora de realizar o financiamento, já que o cliente fatura o veículo completo, evitando a realização de dois financiamentos e/ou negociação distintas – o do carro e o da adaptação. (Foto: Renault do Brasil/Divulgação).