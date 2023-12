Relatório da Ford revela futuro comportamento do consumidor

O Relatório de Tendências 2024 da Ford revela uma mudança radical na forma como as pessoas estão priorizando suas vidas dentro de um mundo em transformação. A pesquisa aborda desde a valorização do autocuidado até o impacto da Inteligência Artificial nos empregos, trazendo uma visão fascinante do futuro e das tendências que vão moldá-lo.

Todos os anos, a empresa se debruça sobre as tendências globais para analisar a evolução do comportamento do consumidor, o que é preciso extrair desses comportamentos e como utilizar esse aprendizado para criar estratégias futuras.

“As tendências nos dão pistas sobre o que é importante para os consumidores, para conhecer suas prioridades, medos e esperanças em relação ao futuro”, explica Jen Brace, futurista-chefe da Ford. “Essas percepções podem orientar o nosso desenvolvimento de produtos e serviços para um futuro que muitas vezes parece incerto”.

A pesquisa global de 2024 abrangeu 16 países, incluindo o Brasil. Ela revela que as pessoas querem assumir o controle de suas vidas e moldar ativamente o futuro, em vez de se fixar no passado. Por exemplo, 52% das pessoas empregadas em todo o mundo aceitariam reduzir em 20% o salário para ter maior qualidade de vida.

“Este ano vemos uma mudança nas prioridades dos consumidores para buscar uma maior sensação de estabilidade num mundo imprevisível”, diz Brace. “A qualidade de vida tornou-se mais importante que o progresso no trabalho, os consumidores estão cautelosos em aceitar a tecnologia de IA e procuram fazer escolhas sustentáveis – desde que essas escolhas não sejam inconvenientes para eles”.

Veja abaixo um resumo das seis principais tendências para 2024:

Investindo em Mim

As pessoas de todo o mundo estão ansiosas, tentando lidar com um mundo incerto que parece fora do seu controle. Ao fazer isso, elas estão percebendo a importância da paz interior e agindo para alcançá-la:

44% das pessoas em todo o mundo estão priorizando pensar primeiro em suas necessidades, em vez de atender o que os outros querem ou lhe pedem;

48% estão cortando as relações tóxicas de suas vidas.

Trabalhando com Equilíbrio

As pessoas estão cada vez mais conscientes de priorizar o seu bem-estar e equilíbrio de vida acima das conquistas profissionais, e reorientando sua vida nesse sentido:

52% das pessoas empregadas em todo o mundo estariam dispostas a aceitar um corte salarial de 20% para ter um estilo de vida de maior qualidade;

77% priorizam o equilíbrio de vida em vez do progresso no trabalho;

69% da Geração Z e da Geração Millennials confiariam na IA para aconselhar sua carreira profissional nos próximos cinco anos, ou já confiam.

Cautela com a IA

Muitos sentem que, tanto coletiva como individualmente, estamos perdendo a compreensão da verdade. Parte disso pode se relacionar com o rápido crescimento da IA, à medida que lutamos para saber como essa nova tecnologia vai influenciar nossas vidas:

39% acham que a IA trará uma perda massiva de empregos para ELAS MESMAS, mas 68% acreditam que a IA criará uma perda massiva de empregos para OUTROS (mentalidade de “não me afetará”);

60% das pessoas em todo o mundo concordam que a IA será uma parte essencial da sua vida diária até 2035.

Algoritmo da Confiança

À medida que a IA generativa e outras tecnologias se tornam mais profundamente enraizadas na nossa sociedade, há uma preocupação crescente com a nossa capacidade de separar os fatos da ficção:

85% dos adultos em todo o mundo acreditam que as empresas devem divulgar quando utilizam IA nos seus produtos, serviços e experiências.

65% concordam que não sabem o que é real e o que é falso quando lêem as notícias.

Evolução da Sustentabilidade

Apesar de muitos acreditarem que é extremamente importante combater as mudanças climáticas, menos pessoas estão mudando o seu comportamento para combatê-las ativamente comparado a quatro anos atrás (75% em 2023, 78% em 2020). Embora ainda sejam a maioria, há uma ressalva nesse comportamento sustentável: para muitos, ele só é adotado se for conveniente:

47% das pessoas acreditam que os outros deveriam usar veículos elétricos para ajudar a combater as mudanças climáticas, mas apenas 4% delas os utilizam;

35% das pessoas acreditam que outros deveriam usar veículos híbridos para ajudar a combater as alterações climáticas, mas apenas 8% os utilizam.

Família 2.0

O termo “família” está mudando, afastando-se de uma definição única para ser personalizado para cada indivíduo. A maioria das pessoas não vê mais a família como ser casado ou ter filhos. Na verdade, muitos adultos dizem que sua vida ideal nos próximos 10 anos se parece mais com ter animais de estimação do que ter filhos.