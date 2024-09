Recordando a revolução tecnológica da BMW Motorrad nos anos 1980

Ao final da década de 1970, a BMW Motorrad enfrentou o desafio tecnológico imposto pelas novas e mais rigorosas normas de emissões nos Estados Unidos. Ao invés de encarar esse desafio como uma ameaça, a BMW Motorrad viu nele uma oportunidade para desenvolver uma nova e totalmente inovadora gama de motocicletas de alta tecnologia.

Embora o tradicional motor boxer bicilíndrico que caracterizava a BMW Motorrad ainda estivesse em uso, a BMW aproveitou sua experiência em engenharia e fabricação de motores de quatro cilindros para automóveis e criou algo novo para suas motocicletas. A BMW K100 passou a utilizar um motor compacto de 4 cilindros em linha (987 centímetros cúbicos), instalado de forma longitudinal no chassi de uma nova geração de motocicletas.

O motor foi instalado horizontalmente, com a cabeça do motor no lado esquerdo da motocicleta e o virabrequim no lado direito. Essa configuração permitia o uso de um único conjunto de engrenagens cônicas para transmitir a potência à roda traseira, em vez dos dois conjuntos de engrenagens normalmente necessários em motocicletas com motores similares instalados verticalmente. Isso reduziu as perdas de potência, o peso e a complexidade, além de manter o centro de gravidade baixo, melhorando o desempenho dinâmico.

Primeira motocicleta da BMW com injeção eletrônica de combustível

O motor da BMW K100 também foi o primeiro motor da BMW Motorrad (e um dos primeiros no mundo das motocicletas) a utilizar um sistema de injeção eletrônica de combustível, semelhante ao usado nos motores da segunda geração do BMW Série 3 (E30).

Com o uso do sistema de injeção eletrônica de combustível, em conjunto com um sistema de ignição eletrônico, foi possível também utilizar um conversor catalítico, atendendo às regulamentações de emissões mais rigorosas da época.

Sistema de freios antibloqueio ABS, pela primeira vez na BMW com duas rodas

Sempre em busca de soluções tecnológicas para melhorar a segurança, a BMW Motorrad desenvolveu e instalou pela primeira vez na K100 um sistema de freios antibloqueio para motocicletas. A tecnologia ABS foi muito valorizada pelos clientes, pois, na época, a maioria dos acidentes graves em motocicletas estava relacionada a manobras de frenagem em curvas.

Os atuais clientes da BMW Motorrad se beneficiam de novas gerações dessa tecnologia, adaptadas a cada tipo específico de motocicleta, permitindo, por exemplo, a desativação do ABS em motocicletas de uso duplo ao conduzir em superfícies de cascalho ou terra.

Sucesso comercial e variantes adicionais

Os motociclistas logo descobriram as múltiplas vantagens da BMW K100, e não demoraram a surgir variantes adicionais, como as K100 C, K100 RS, K100 RT e K100 LT, que incluíam carenagens aerodinâmicas ou configurações para viagens mais longas. Além dos usuários privados, a BMW também preparou a K100 TIC para uso por corporações policiais, bombeiros, serviços médicos e aplicações militares.

K75, a variante de três cilindros

Buscando aproveitar melhor o potencial dessa nova plataforma de motocicletas, a BMW desenvolveu uma variante de três cilindros da K100, chamada K75. A BMW K75 contava com um sistema de árvores de balanceamento que eliminava as vibrações inerentes ao motor de 3 cilindros, tornando-a ainda mais suave que a K100, na qual as vibrações eram isoladas por um excelente sistema de isolamento.

A super aerodinâmica BMW K1

A BMW K1 estreou no Salão de Motocicletas IFMA de Colônia, na Alemanha, em 1988, chamando fortemente a atenção por seu design futurista e aerodinâmico, bem como pelo novo motor que a impulsionava: um bloco de quatro cilindros de 1.000 cc, com quatro válvulas por cilindro, capaz de desenvolver 100 cavalos de potência e acelerar de 0 a 100 km/h em menos de quatro segundos.

A BMW K1 surgiu da necessidade da BMW Motorrad de desenvolver uma proposta alternativa e mais esportiva, utilizando um motor potente refrigerado a líquido para mudar a percepção popular. Era um plano radical, considerando o bom desempenho do motor boxer, mas a nova proposta se materializou na BMW K1 de 1983, com design dirigido por Josef Fritzenwenger e Stegan Pachnernegg.

A partir do protótipo, os engenheiros da marca alemã adicionaram a carenagem, que oferecia um coeficiente de arrasto aerodinâmico (Cd) de 0,34, o mais baixo em qualquer motocicleta na época, e realizaram múltiplas melhorias para maximizar o desempenho, lançando o modelo de produção no final dos anos 80.

Apenas 6.921 unidades da BMW K1 foram produzidas, mas a moto conseguiu seu propósito: mudar a percepção que a indústria tinha da BMW Motorrad. Não era uma motocicleta de corridas, mas um ícone de evolução, mostrando ao mundo que a marca poderia produzir motos modernas com um alto grau de inovação tecnológica. Algo que se demonstrou amplamente com a atual gama da BMW Motorrad. (Fotos: BMW Motorrad/Divulgação).