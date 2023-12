Rampage inova no Brasil com o uso do ChatGPT para atender clientes

Após do lançamento da Rampage e o crescimento de vendas de toda a gama de picapes Ram, o ano de 2023 revolucionou o posicionamento da marca no Brasil. Por isso, mais uma experiência inigualável está sendo implementada: a Rampage é o primeiro veículo no país a utilizar o ChatGPT no atendimento ao cliente.

Trata-se de uma solução inédita em que a Inteligência Artificial é responsável por responder às dúvidas dos consumidores no canal oficial da Ram no WhatsApp. Consultando o Manual do Veículo, o atendimento é capaz de responder as questões de maneira prática, moderna e personalizada, desde as dúvidas mais técnicas até curiosidades sobre o produto e/ou a marca.

“É a materialização do atendimento premium e inigualável que oferecemos aos nossos clientes, sempre na vanguarda das tecnologias. Escolhemos a Rampage para inaugurar essa experiência e reforçar que temos a picape brasileira com maior conteúdo tecnológico do mercado, que traz no produto diversos recursos de auxílio à condução, e outras inovações no pós-vendas como o sistema Ram Connect, e agora, mais essa novidade com o uso de Inteligência Artificial para atendimento ao cliente”, destaca Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

Durante o atendimento, o consumidor pode solucionar todas as dúvidas sobre o produto, como período de troca de óleo, substituição de pastilhas de freio, pressão recomendada para os pneus. Além disso, é possível localizar componentes como o estepe, botão de acendimento da luz da caçamba, etc.

Esses são alguns exemplos do que a nova experiência pode oferecer, sendo capaz de consultar cada uma das 361 páginas do Manual do Veículo da Rampage, e fornecer a resposta adequada para cada dúvida do cliente com uma agilidade impressionante e utilizando linguagem acessível. É possível também perguntar e obter as respostas em espanhol e inglês, além do padrão que é o português. A experiência pode ser acessada no link: https://wa.me/message/RLOQIRQIKXZ4L1?src=qr.

Resultados preliminares e expansão do recurso

Estreando na Rampage, o atendimento ao consumidor via Whatsapp com uso do ChatGPT é uma solução da área de Customer Care da Stellantis. Antes de ser lançada, a empresa realizou diversos testes da ferramenta e constatou que houve um crescimento na satisfação do consumidor nos resultados gerais de informações técnicas, e também evolução na métrica “One Call Solution”, que mede atendimentos que são solucionados na primeira tratativa.

Tal solução foi baseada na volumetria de acessos ao WhatsApp e contatos na central de atendimento na busca de informações técnicas. Até o momento, em 2023, são mais de 5 mil visualizações na opção de manuais no canal WhatsApp, além de mais de 7 mil contatos registrados na central de atendimento, onde o cliente buscou por informações técnicas do produto.

Como tecnologia da Stellantis, a experiência será aprimorada com novos recursos nos próximos meses, como a possibilidade de perguntas por áudio e o envio de fotos de luzes e/ou componentes específicos do veículo para que a tecnologia contribua na solução das dúvidas. Além disso, será feita uma expansão do uso no portfólio da Ram no Brasil e de produtos de outras marcas do grupo.