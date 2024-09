R17 electric, elegante versão conceito do icônico Renault 17

Desde 2021, a Renault apresentou vários projetos criativos únicos que reinterpretam o extraordinário patrimônio de modelos icônicos da marca, que já fazem parte cultura popular. Estes projetos demonstram a capacidade da marca de fazer uma fusão entre seu patrimônio histórico, o design e a inovação, oferecendo inúmeras possibilidades de expressão criativa aos designers contemporâneos. Desta vez, a Renault deixou a cargo de Ora Ïto, um dos designers de vanguarda mais proeminentes de sua geração na França e em todo o mundo, para reinventar a estética do Renault 17, cuja imaginação ofereceu uma visão audaciosa e moderna do histórico veículo.

R17 electric restomod x 0ra Ïto: quatro parcerias em 4 anos

Em 2021, a marca escolheu o designer Mathieu Lehanneur para reinventar o Renault 4, em meio às comemorações do 60º aniversário do modelo. O resultado é o SUITE nº 4, um conceito inédito inspirado em uma suíte de hotel móvel.

Em 2022, foi a vez do protótipo 5 Diamant, um surpreendente show car elétrico criado para comemorar o 50º aniversário do R5, com uma reinterpretação do icônico compacto urbano, graças a uma parceria da marca com o designer Pierre Gonalons. Já em 2023, a Renault apresentou o show car elétrico Twingo, concebido pela célebre designer e artista holandesa Sabine Marcelis.

Neste ano, a Renault anuncia uma parceria inédita entre o designer Ora Ïto e as equipes de design da Renault, para dar vida a um show car único em versão restomod, baseado no icônico Renault 17.

“Revisitar um modelo emblemático como o Renault 17 foi um desafio extremamente empolgante. Ao colaborar com a Renault, pude me basear em minha visão artística para criar uma escultura que reflete minha própria imagem”, declarou Ora Ïto, Designer.

“A versão restomod do R17 reinterpretada por Ora Ïto representa perfeitamente a nossa visão de unir legado e inovação. O R17 é um verdadeiro ícone dos anos 70, que se afirmou na cultura pop com um design de vanguarda e a personalidade audaciosa. Este projeto celebra o design icônico da Renault ao mesmo tempo em que integra elementos contemporâneos, oferecendo uma experiência que transcende gerações. Na Renault, temos orgulho de trabalhar em parceria com talentos audaciosos como o Ora Ïto para reinventar nossos modelos mais emblemáticos, mas nos mantendo fieis ao espírito da marca”, completou Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer, Renault Group & Brand.

Renault 17: um cupê esportivo com design vanguardista

Apresentado em 1971, o Renault 17 era a verdadeira representação da explosão idealista dos anos 1970. Este cupê esportivo com linhas elegantes – comercializado em versão cupê quatro portas ou conversível – se diferenciava pelo visual e as performances que tinham tudo a ver com o espírito da época. Com tração dianteira e motor longitudinal, disponível posteriormente com injeção eletrônica e uma série de dispositivos de segurança ativa e passiva, o Renault 17 era ao mesmo tempo high-tech e elegante, com suas linhas angulares e um interior trabalhado para conquistar uma clientela pra lá de exigente. Foram mais de 92.000 unidades produzidas, entre 1971 e 1979.

Ora Ïto: design contemporâneo marcado pela simplexidade

O R17 electric restomod x Ora Ïto é um modelo exclusivo, que não foi criado para antecipar um futuro veículo de produção em série. Criado em versão restomod por Ora Ïto, ele foi desenvolvido em parceria com as equipes de Design da Renault.

“Junto com o Sandeep (Bhambra) e o Gilles (Vidal), trabalhamos juntos em torno de um tema retrofuturista, quase cinematográfico. Minha intenção foi revestir o Renault 17 com uma segunda pele, para destacar o design e ao mesmo tempo dar a ele um visual mais contemporâneo em termos de fluidez, dinâmica e racionalidade, por meio da minha própria visão do design e minha própria assinatura, a simplexidade, com o objetivo de simplificar os elementos mais complexos”, contou Ora Ïto.

Figura emblemática do design contemporâneo, o Francês Ora Ïto também nasceu nos anos 1970. Revelado por suas criações vanguardistas e a visão audaciosa, Ora Ïto se firmou hackeando grandes marcas com produtos digitais. Adepto da simplexidade, associando simplicidade e complexidade, ele é por si só um fenômeno da cultura pop, colecionando prêmios e colaborações de prestígio mundo afora. O R17 electric restomod x Ora Ïto é sua primeira obra realizada em parceria com a Renault.

Ao dar destaque à história e integridade do Renault 17, este show car também integra elementos restomod, associando o charme clássico do veículo original a tecnologias e materiais contemporâneos. Esta visão cria uma sinergia entre o passado e o presente, oferecendo uma experiência moderna ao mesmo tempo em que mantém a essência do Renault 17.

Um R17 em versão retrofuturista, elegante e estilosa

O Renault 17 é um cupê de duas portas e porta traseira, cujo design esportivo era acentuado por seus quatro faróis arredondados, as portas sem moldura e a ausência de coluna central, vidros laterais traseiros totalmente escamoteáveis e o vidro traseiro adornado com persianas. Concebido sobre a estrutura monocoque do veículo original, o R17 electric restomod x Ora Ïto mantém a mesma cabine, portas, janelas, vidros, vedações e parte inferior da carroceria.

Para melhorar a aderência ao solo, o veículo foi ampliado em 17 cm. O design dos para-lamas e rodas oferecem um visual ao mesmo tempo espetacular e elegante.

O R17 electric restomod x Ora Ïto é absolutamente moderno, graças aos faróis com quatro módulos retangulares com cantos arredondados ou ainda as lanternas traseiras, simplificadas sob a forma de uma única faixa que atravessa a parte posterior do veículo. Ele também conta com uma motorização 100% elétrica de 270 cavalos, localizada na traseira do veículo.

Produzida totalmente em carbono, a carroceria flush permite que ele tenha um peso reduzido de apenas 1,4 tonelada. Ele também exibe uma cor de carroceria Brun Galactique original, desenvolvida especialmente para o show car.

Do lado de dentro – como um verdadeiro modelo tourer – o R17 conta com uma posição de dirigir exclusiva, com seus bancos confortáveis, equipamentos completos e um acabamento sofisticado. A versão restomod mantém este universo confortável ao integrar modificações no painel de bordo e o console central original. Já os bancos, redesenhados em torno da estrutura dos bancos originais do tipo “pétala”, receberam novos tecidos inspirados no mundo do mobiliário, como o tecido acetinado produzido com uma lã Merino extremamente fina na cor marrom, além de um buclê de lã leve, delicado e ao mesmo espesso, utilizado para o tecido na cor bege. Absolutamente contemporâneo, o R17 electric restomod x Ora Ïto é equipado com uma tela central que apresenta o universo gráfico atual da Renault, além de quatro pequenas telas geométricas atrás do volante, que remetem ao espírito dos mostradores da época.

“Respeitamos os elementos mais característicos do Renault 17, partindo da frente. Depois, adicionei mais fluidez e elegância, sem alterar a essência do Renault 17. A história do R17 e suas linhas de cupê esportivo foram mantidas. Também quis incluir elementos característicos das minhas criações, ampliando determinados elementos para torná-lo mais atemporal, com alguns toques mais futuristas, principalmente as rodas. A minha assinatura também pode ser vista do lado de dentro e nós teletransportamos o Renault 17 para o futuro com a aplicação de algumas evoluções sutis, mas que mudam tudo. Nosso mote foi: “um detalhe não é apenas um detalhe”. O conjunto mantém certa ambivalência, pois ele é ao mesmo tempo sério e divertido. A Renault tem uma forte identidade e eu gosto disso. É possível reconhecer um carro da Renault à primeira vista e esta versão restomod não foge a esta regra”, completou Ora Ïto.

“A reinterpretação artística do R17 foi uma oportunidade formidável para criar algo inesperado e memorável. O diálogo criativo entre o Ora Ïto e nossas equipes de Design remeteram às linhas e à própria essência do R17, ao mesmo tempo em que foi criado um objeto minimalista e extremamente contemporâneo. Do lado de dentro, as principais características originais do R17 foram reinterpretados com a visão do Ora Ïto. As formas e o estilo das linhas geométricas transportam os passageiros ao universo do conforto do mobiliário e da decoração de interiores”, concluiu Sandeep Bhambra, Designer-Chefe de Carros-Conceito na Renault.

O R17 electric restomod x Ora Ïto ficará exposto na MAISON5 em Paris até 11 de setembro. Este protótipo exclusivo será apresentado no concurso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, de 12 a 15 de setembro, ficando posteriormente em exposição no estande da Renault no Salão do Automóvel de Paris, de 14 a 20 de outubro. (Fotos: Renault/Divulgação).

O R17 é um verdadeiro ícone dos anos 70,. Conceito Renault R17 Eletric. Conceito Renault R17 Eletric. Conceito Renault R17 Eletric.