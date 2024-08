Promoção sorteia HB20, Creta e leva clientes à final da Libertadores

A Hyundai Motor Brasil, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores®, anuncia o lançamento da promoção “Fan-Test Hyundai”. Nesta ação, quem realizar test drives em modelos HB20 e Creta nas concessionárias participantes concorrerá a uma viagem com acompanhante para a grande final da maior competição de clubes de futebol das Américas, que ocorre no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, Argentina. O prêmio inclui passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ingressos. A promoção é válida para todos os test drives realizados até 30 de setembro, e os vencedores serão anunciados em 11 de outubro.

Além da viagem, a promoção “Fan-Test Hyundai” irá sortear dois carros zero-quilômetro, versões topo de gama da linha HB20 e Creta. O primeiro prêmio, um HB20 Platinum Safety, terá o vencedor divulgado no dia 6 de setembro, para os participantes cadastrados até 27 de agosto. O segundo, um Creta Ultimate, terá o ganhador conhecido no dia 27 de setembro, para os códigos registrados até 17 do mesmo mês.

“Com a ‘Fan-Test Hyundai’ queremos novamente dar protagonismo à paixão do brasileiro por carro e futebol. Nossa parceria com a Conmebol Libertadores pretende proporcionar aos clientes uma experiência inesquecível, assim como a tecnologia e conforto de nossos veículos. Além da oportunidade de acompanhar de perto a grande decisão em Buenos Aires, teremos os sorteios de um HB20 e um Creta, e muitos vales-brindes. Estamos certos de que a promoção será um grande sucesso, gerando encantamento nas ruas e nos gramados”, explica Jan Telecki, diretor de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

A mecânica da ação é simples. Cada test drive gera um código que deve ser cadastrado no hostsite da promoção: https://www.fantesthyundai.com.br/. Esse registro do test drive dá direito a 20 números da sorte. Para clientes que realizarem serviços ou compras de peças nas concessionárias participantes, a inscrição no site da nota fiscal gera 30 números da sorte. As chances aumentam para aqueles que comprarem veículos Hyundai, podendo chegar até 190 números da sorte na compra de um Creta Platinum, por exemplo. Ou seja, basta fazer o test drive e se cadastrar no site para concorrer. É simples, fácil e dinâmico.

E os prêmios não param por aí. Logo ao final do test drive, o cliente saberá imediatamente se ganhou um vale-brinde de R$ 300 a ser utilizado na plataforma de presentes e experiências Carpe Diem. O valor poderá ser usado em artigos esportivos, vouchers para plataformas de streaming, bônus em hospedagens e descontos em combustível, entre outras opções. Mais informações sobre a promoção, a lista de concessionárias participantes e o regulamento podem ser encontrados no site hyundai.com.br. (Foto: Hyundai/Divulgação).