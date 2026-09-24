Produção de motos de alta cilindrada no Brasil dispara, com salto de 41,9%

A produção de motocicletas de alta cilindrada no Brasil saltou 41,9% nos primeiros cinco meses de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, com 27.587 unidades acima de 450 cm³ fabricadas. O crescimento do segmento premium superou em mais de quatro vezes o avanço da indústria total de motos, que produziu 932.522 unidades no período com alta de 10,1%, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). No mercado geral, os emplacamentos de motocicletas atingiram recorde histórico para o período, com 980.095 unidades e alta de 15,3% de janeiro a maio.

No mercado total, os emplacamentos de motocicletas alcançaram 980.095 unidades de janeiro a maio. A alta de 15,3% garantiu um novo recorde para o período na série histórica.

A expansão das motos de maior porte acompanha uma alteração no perfil de consumo. “Hoje, a escolha por uma moto de maior cilindrada não está ligada apenas ao desempenho ou à mobilidade. Conforto, autonomia, tecnologia e a possibilidade de viajar e aproveitar a motocicleta nos momentos de lazer também pesam nessa decisão. Isso amplia o público interessado nesse tipo de modelo e suas possibilidades de uso”, avalia Marcelo Cidin, gerente da The One Harley-Davidson, revenda da marca em Curitiba.

A Harley-Davidson registrou alta de 11,7% nas vendas no varejo na América Latina no primeiro semestre de 2026, com 1.470 unidades comercializadas. No mercado brasileiro, os modelos Road Glide e Street Glide somaram 366 emplacamentos de janeiro a maio, sendo 252 e 114 unidades, respectivamente, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para manter a proximidade com os clientes, a marca aposta em eventos, passeios e nas atividades do Harley Owners Group (H.O.G.), seu clube oficial de proprietários.

A Triumph também apresentou números positivos de vendas no país. Com base nos dados da Fenabrave até maio de 2026, o modelo Tiger 900 somou 1.199 unidades emplacadas, enquanto a Tiger 1200 registrou 615 emplacamentos. A fabricante britânica ampliou a oferta no mercado brasileiro ao lançar 14 novas motocicletas no ano fiscal encerrado em junho de 2026, além de expandir a rede de concessionárias.